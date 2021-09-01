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Крашенинников о победе сборной России на домашнем ЧМ по пляжному футболу: «У нас не было другого выбора»

12:17
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Защитник сборной России по пляжному футболу Юрий Крашенинников высказался о победе национальной команды на домашнем чемпионате мира.

«Здесь на нас легла огромная ответственность. У сборной России просто не было другого выбора, кроме как занимать первое место. Только представьте, что было бы, если бы команда не выиграла. Конец всего. Ведь многим ребятам, которые брали ЧМ в 2011-м и 2013-м, уже немало лет, и другой такой возможности они не получили бы. В результате вышел лучший чемпионат мира в истории с лучшей атмосферой на арене.

Да, на Таити в 2013-м было круто: море, океан, кокосы. Но тут мы выступали в родных стенах. Первая победа тоже незабываемая. Общались с пацанами и толком не понимали, что сделали. Осознание пришло только через какое-то время. Сейчас я, Антон Шкарин, Дмитрий Шишин, Алексей Макаров чувствуем себя намного спокойнее", — приводит RT слова Крашенинникова.

29 августа сборная России по пляжному футболу выиграла домашний чемпионат мира, обыграв в финале команду Японии (5:2).

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/article/901460-krasheninnikov-plyazhnyi-futbol-harakter

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Иван Торопцев все материалы автора

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