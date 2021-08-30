Голкипер сборной России Александр Максименко рассказал, как на атмосфере в команде сказалась победа сборной России по пляжному футболу на домашнем чемпионате мира.

«Какое давление? Порадовались за ребят. Вот и все», — сказал Максименко в интервью Youtube-каналу РФС.

Сборная России в финале домашнего мирового первенства обыграла команду Японии со счетом 5:2. Турнир впервые прошел в России. Национальная команда в третий раз стала чемпионом мира.