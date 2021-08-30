Максименко — о победе «пляжников» на ЧМ: «Какое давление? Порадовались за ребят»
20:45
Голкипер сборной России Александр Максименко рассказал, как на атмосфере в команде сказалась победа сборной России по пляжному футболу на домашнем чемпионате мира.
«Какое давление? Порадовались за ребят. Вот и все», — сказал Максименко в интервью Youtube-каналу РФС.
Сборная России в финале домашнего мирового первенства обыграла команду Японии со счетом 5:2. Турнир впервые прошел в России. Национальная команда в третий раз стала чемпионом мира.
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