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Максименко — о победе «пляжников» на ЧМ: «Какое давление? Порадовались за ребят»

20:45
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Голкипер сборной России Александр Максименко рассказал, как на атмосфере в команде сказалась победа сборной России по пляжному футболу на домашнем чемпионате мира.

«Какое давление? Порадовались за ребят. Вот и все», — сказал Максименко в интервью Youtube-каналу РФС.

Сборная России в финале домашнего мирового первенства обыграла команду Японии со счетом 5:2. Турнир впервые прошел в России. Национальная команда в третий раз стала чемпионом мира.

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Иван Шитик все материалы автора

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