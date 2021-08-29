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Лопырева поздравила сборную России с победой на чемпионате мира по пляжному футболу

22:11
Виктория Лопырева во время финального матча между Россией и Японией. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктория Лопырева во время финального матча между Россией и Японией. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Посол ФИФА и известная телеведущая Виктория Лопырева поздравила сборную России по пляжному футболу с победой на чемпионате мира.

«Можно долго рассуждать является ли Россия футбольной страной, но то, что сборная России по пляжному футболу является трехкратным чемпионом мира стопроцентный факт! — написала Лопырева в Twitter. — Искренне поздравляю ребят, которые подарили нашей стране необыкновенный праздник! И всех нас с победой! Ура!»

В финале россияне обыграли сборную Японии (5:2)

29&nbsp;августа. Москва. Россия&nbsp;&mdash; Япония&nbsp;&mdash; 5:2.

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