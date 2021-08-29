Лопырева поздравила сборную России с победой на чемпионате мира по пляжному футболу
Посол ФИФА и известная телеведущая Виктория Лопырева поздравила сборную России по пляжному футболу с победой на чемпионате мира.
Можно долго рассуждать является ли Россия футбольной страной, но то, что сборная России по пляжному футболу является трёхкратным чемпионом мира 100% факт! Искренне поздравляю ребят, которые подарили нашей стране необыкновенный праздник! И всех нас с победой! Ура!#BeachFootballWC pic.twitter.com/KIbnbun6Gf— Victoria Lopyreva (@LopyrevaVika) August 29, 2021
«Можно долго рассуждать является ли Россия футбольной страной, но то, что сборная России по пляжному футболу является трехкратным чемпионом мира стопроцентный факт! — написала Лопырева в Twitter. — Искренне поздравляю ребят, которые подарили нашей стране необыкновенный праздник! И всех нас с победой! Ура!»
В финале россияне обыграли сборную Японии (5:2)
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю