Лопырева поздравила сборную России с победой на чемпионате мира по пляжному футболу

Посол ФИФА и известная телеведущая Виктория Лопырева поздравила сборную России по пляжному футболу с победой на чемпионате мира.

Можно долго рассуждать является ли Россия футбольной страной, но то, что сборная России по пляжному футболу является трёхкратным чемпионом мира 100% факт! Искренне поздравляю ребят, которые подарили нашей стране необыкновенный праздник! И всех нас с победой! Ура!#BeachFootballWC pic.twitter.com/KIbnbun6Gf — Victoria Lopyreva (@LopyrevaVika) August 29, 2021

«Можно долго рассуждать является ли Россия футбольной страной, но то, что сборная России по пляжному футболу является трехкратным чемпионом мира стопроцентный факт! — написала Лопырева в Twitter. — Искренне поздравляю ребят, которые подарили нашей стране необыкновенный праздник! И всех нас с победой! Ура!»

В финале россияне обыграли сборную Японии (5:2)