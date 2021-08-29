Шкарин признался, что сборная России еще не осознала победу на чемпионате мира
22:06
Сборная России еще не осознала то, что выиграла чемпионат мира по пляжному футболу, заявил капитан команды Антон Шкарин.
«Осознание того, что мы стали чемпионами мира, еще не пришло, — сказал Шкарин. — Эмоций не осталось. Все оставили на поле».
В финале россияне обыграли сборную Японии (5:2).
(Антон Иванов)
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