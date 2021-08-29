Шкарин признался, что сборная России еще не осознала победу на чемпионате мира

Сборная России еще не осознала то, что выиграла чемпионат мира по пляжному футболу, заявил капитан команды Антон Шкарин.

«Осознание того, что мы стали чемпионами мира, еще не пришло, — сказал Шкарин. — Эмоций не осталось. Все оставили на поле».

В финале россияне обыграли сборную Японии (5:2).

(Антон Иванов)