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Шкарин признался, что сборная России еще не осознала победу на чемпионате мира

22:06
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Сборная России еще не осознала то, что выиграла чемпионат мира по пляжному футболу, заявил капитан команды Антон Шкарин.

«Осознание того, что мы стали чемпионами мира, еще не пришло, — сказал Шкарин. — Эмоций не осталось. Все оставили на поле».

В финале россияне обыграли сборную Японии (5:2).

(Антон Иванов)

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