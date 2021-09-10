Шварц поздравил сборную России по пляжному футболу с победой на домашнем чемпионате мира
14:06
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поздравил сборную России с победой на чемпионате мира, который проходил в Москве.
«Получил большое удовольствие от финала пляжного чемпионата мира. Хочу еще раз поздравить сборную России. Футболисты показали отличную игру. Главный тренер пляжной сборной- болельщик «Динамо»? Не знал об этом. Надо его пригласить к нам, это хорошая идея. Надеюсь, познакомлюсь с ним в ближайшее время», — сказал Шварц.
В финале чемпионата мира по пляжному футболу, который прошел 29 августа, сборная России победила Японию (5:2).
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