Сборная России по пляжному футболу стала чемпионом мира.

В решающей игре россияне обыграли Японию — 5:2. Точными ударами отличились Федор Земсков, Юрий Крашенинников (дважды), Андрей Новиков и Артур Папоротный.

После этой победы россияне стали трехкратными чемпионами мира. Ранее Россия побеждала на мировых форумах в 2011 и 2013 годах.