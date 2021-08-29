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Россия — Япония: видео голов финала чемпионата мира по пляжному футболу

22:32
29 августа. Москва. Россия — Япония — 5:2. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
29 августа. Москва. Россия — Япония — 5:2. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сборная России по пляжному футболу стала чемпионом мира.

В решающей игре россияне обыграли Японию — 5:2. Точными ударами отличились Федор Земсков, Юрий Крашенинников (дважды), Андрей Новиков и Артур Папоротный.

После этой победы россияне стали трехкратными чемпионами мира. Ранее Россия побеждала на мировых форумах в 2011 и 2013 годах.

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Иван Шитик все материалы автора

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