Швейцария разгромила Уругвай в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу
17:35
Сборная Швейцарии вышла в полуфинал чемпионата мира по пляжному футболу в России. В 1/4-финала европейцы разгромили команду Уругвая — 10:1.
Пляжный футбол
Москва (Россия)
Чемпионат мира
1/4 финала
Швейцария — Уругвай — 10:1
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