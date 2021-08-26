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Швейцария разгромила Уругвай в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу

17:35

Сборная Швейцарии вышла в полуфинал чемпионата мира по пляжному футболу в России. В 1/4-финала европейцы разгромили команду Уругвая — 10:1.

Пляжный футбол

Москва (Россия)

Чемпионат мира

1/4 финала

Швейцария — Уругвай — 10:1

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Александр Кравченко все материалы автора

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