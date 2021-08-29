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Японцы убрали за собой в раздевалке после поражения в финале ЧМ по пляжному футболу

22:37
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Японцы убрали за собой в раздевалке после поражения в финале чемпионата мира по пляжному футболу.

В решающей встрече, которая прошла в Москве, японцы проиграли России со счетом 2:5.

Сборная Японии принимала участие в мировом первенстве в 15-й раз, выход в финал московского турнира стал высшим достижением японцев, ранее команда Японии трижды занимала четвертое место.

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Иван Шитик все материалы автора

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