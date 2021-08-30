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Максим Чужков: «Праздновать чемпионство будем до упаду! Выпьем лимонадика и по домам»

11:28
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Вратарь сборной России по пляжному футболу Максим Чужков в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу на чемпионате мира. В финале россияне обыграли сборную Японии (5:2).

«Праздновать чемпионство будем до упаду! (Смеется.) Ничего скрывать не буду, мы немного выпьем лимонадика и по домам. И только лимонад. Президент ФИФА Джанни Инфантино и президент РФС Александр Дюков сидели на трибуне? На нас это абсолютно никак не давило. Мы просто играли в свою игру и справились с этим», — сказал Чужков «СЭ».

Сборная России стала трехкратным чемпионом мира. Ранее подопечные Михаила Лихачева выигрывали первенство планеты в 2011 и 2013 годах.

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Артем Бухаев все материалы автора

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