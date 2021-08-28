Еремеев считает, что сборная России не является фаворитом в полуфинале ЧМ по пляжному футболу

Двукратный чемпион мира по пляжному футболу Егор Еремеев в разговоре с «СЭ» поделился своими ожиданиями перед полуфинальным матчем чемпионата мира Россия — Швейцария, который пройдет в Москве.

«Наша сборная не является фаворитом в полуфинальном матче. У нашей команды серьезные проблемы. Сегодня из-за дисквалификации не будут играть ключевые игроки — Папоротный и Макаров. На мой взгляд, это два лучших игрока нашей сборной на этом чемпионате мира. Еще у пары игроков есть микротравмы, неизвестно сыграет ли Земсков и Кошарный», — сказал Еремеев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Еремеев добавил, что каждый матч со сборной Швейцарии получается результативным, они играют от ножа.

«Они не становятся моложе, их лучшему нападающему 36 лет. Деян Станкович — человек момента, очень тонкий исполнитель. Его будет сдержать очень сложно. Наша сборная сильнее в физическом плане. Трибуны будут поддерживать нас, это поможет в эмоциональном плане. Думаю, что матч будет напряженным, возможно, будет овертайм», — добавил Еремеев.

Матч Россия — Швейцария пройдет сегодня, 28 августа, и начнется в 18:00 мск. В другом полуфинале встретятся Япония и Сенегал.