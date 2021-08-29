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Макаров надеется, что пляжный футбол будет включен в олимпийскую программу

23:12
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Футболист сборной России Алексей Макаров надеется, что главным турниром в пляжном футболе в будущем станут Олимпийские игры. На данный момент дисциплина не входит в олимпийскую программу.

«Что может быть круче победы на домашнем чемпионате мира? Наверное, когда пляжный футбол станет олимпийским, потому что на данный момент чемпионат мира — высшее достижение в пляжном футболе. Пока это максимальное, что есть. Домашний чемпионат мира, победа, золото — это основное в истории», — сказал Макаров ТАСС.

В воскресенье сборная России победила команду Японии со счетом 5:2 в финальном матче домашнего чемпионата мира.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12249583

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Иван Шитик все материалы автора

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