Макаров надеется, что пляжный футбол будет включен в олимпийскую программу

Футболист сборной России Алексей Макаров надеется, что главным турниром в пляжном футболе в будущем станут Олимпийские игры. На данный момент дисциплина не входит в олимпийскую программу.

«Что может быть круче победы на домашнем чемпионате мира? Наверное, когда пляжный футбол станет олимпийским, потому что на данный момент чемпионат мира — высшее достижение в пляжном футболе. Пока это максимальное, что есть. Домашний чемпионат мира, победа, золото — это основное в истории», — сказал Макаров ТАСС.

В воскресенье сборная России победила команду Японии со счетом 5:2 в финальном матче домашнего чемпионата мира.