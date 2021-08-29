Эмоции россиян после победы в финале ЧМ-2021 по пляжному футболу. Видео
22:40
В финале чемпионата мира по пляжному футболу сборная России обыграла национальную команду Японии — 5:2. Встреча проходила в «Лужниках».
У победителей дубль оформил Юрий Крашенинников и по разу отличились Федор Земсков, Андрей Новиков и Артур Папоротный, а у японцев оба мяча забил Такуя Акагума.
Таким образом, сборная России стала трехкратным чемпионом мира. Ранее подопечные Михаила Лихачева выигрывали первенство планеты в 2011 и 2013 годах.
Читайте также
«Зенит» и «Лион» близки к договоренности по трансферу Азмуна. Сумма сделки составит 15 миллионов евро
3
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю