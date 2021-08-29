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Эмоции россиян после победы в финале ЧМ-2021 по пляжному футболу. Видео

22:40
29 августа. Москва. Россия — Япония — 5:2. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
29 августа. Москва. Россия — Япония — 5:2. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В финале чемпионата мира по пляжному футболу сборная России обыграла национальную команду Японии — 5:2. Встреча проходила в «Лужниках».

У победителей дубль оформил Юрий Крашенинников и по разу отличились Федор Земсков, Андрей Новиков и Артур Папоротный, а у японцев оба мяча забил Такуя Акагума.

Таким образом, сборная России стала трехкратным чемпионом мира. Ранее подопечные Михаила Лихачева выигрывали первенство планеты в 2011 и 2013 годах.

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Иван Шитик все материалы автора

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