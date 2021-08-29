Эмоции россиян после победы в финале ЧМ-2021 по пляжному футболу. Видео

В финале чемпионата мира по пляжному футболу сборная России обыграла национальную команду Японии — 5:2. Встреча проходила в «Лужниках».

Безумные эмоции наших после победы ???



Лучшая команда! Мужики, спасибо вам за эту сказку! ?? pic.twitter.com/GcfZ7PVDOG — Матч ТВ (@MatchTV) August 29, 2021

У победителей дубль оформил Юрий Крашенинников и по разу отличились Федор Земсков, Андрей Новиков и Артур Папоротный, а у японцев оба мяча забил Такуя Акагума.

Таким образом, сборная России стала трехкратным чемпионом мира. Ранее подопечные Михаила Лихачева выигрывали первенство планеты в 2011 и 2013 годах.