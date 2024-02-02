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Сегодня, 13:37

Эртель заявил, что Федерация баскетбола Франции знала о его переходе в «Зенит»

Руслан Минаев
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Тома Эртель.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Защитник «Зенита» Тома Эртель заявил, что Федерация баскетбола Франции включила его в состав национальной команды, несмотря на имеющуюся информация о его переходе в российский клуб.

«Конечно, они знали. Очевидно, что подписанное заявление было фикцией. Поэтому важно его разорвать», — сказал Эртель на шоу Тони Паркера на платформе Skweek.

В начале подготовки к Евробаскету-2022 Федерация баскетбола Франции обязала всех присутствующих игроков подписать бумагу о том, что они не будут играть в России и Белоруссии.

34-летний игрок подписал контракт с «Зенитом» в сентябре, а в ноябре француза отстранили от сборной.

БК Зенит
Сборная Франции по баскетболу
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