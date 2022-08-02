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Сегодня, 20:28

Французский баскетболист Эртель подписал заявление, что не будет играть в России

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник сборной Франции Тома Эртель, которым интересовался «Зенит» из Санкт-Петербурга, подписал заявление, что обязуется не выступать за российские команды, сообщает РИА Новости со ссылкой Be Basket.

В понедельник, 1 августа, Федерация баскетбола Франции запретила вызывать в сборную спортсменов, играющих в России.

В минувшем сезоне 33-летний баскетболист провел в чемпионате Испании в составе «Реала» 26 матчей, в среднем набирая 8,3 очка, совершая 2,4 подбора и отдавая 4,2 передачи. В Евролиге Эртель провел 22 матча, в среднем набирая 9,8 очка, 2,2 подбора и 4,5 передачи.

До «Реала» Тома с 2017 по 2021 год защищал цвета «Барселоны».

Вместе со сборной Франции Эртель стал победителем чемпионата Европы-2013. Также француз выигрывал серебро Олимпиады в Токио и бронзу чемпионата мира-2014.

Источник: https://rsport.ria.ru/
БК Зенит
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