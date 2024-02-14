Сборная России по баскетболу сыграет товарищеский матч против «Самары»

Сборная России по баскетболу проведет товарищеский матч против «Самары», сообщается на сайте Российской Федерации баскетбола (РФБ).

Игра будет завершать тренировочные сборы, которые пройдут с 17 по 25 февраля. Матч пройдет 23 февраля в 19:00 во Дворце спорта в Москве.

В состав национальной команды вошло 20 баскетболистов. Это защитники Михаил Беленицкий («Пари Нижний Новгород»), Тимофей Герасимов («Зенит»), Владислав Емченко («Локомотив-Кубань»), Георгий Жбанов («Зенит»), Даниил Касаткин (МБА), Макар Коновалов (МБА), Александр Платунов («ПАРМА»), Кирилл Савин («Руна»), Александр Хоменко (МБА), Александр Щербенев («Локомотив-Кубань»), форварды Максим Барашков (МБА), Филипп Гафуров («Пари Нижний Новгород»), Андрей Лопатин (МБА), Александр Петенев («Автодор»), Илья Платонов («Самара»), Данила Походяев («Руна»), центровые Сергей Балашов («Енисей»), Кирилл Елатонцев («Локомотив-Кубань»), Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»), Илья Попов («Руна»).

Национальную команду возглавляет Зоран Лукич, тренирующий «Пари Нижний Новгород».

Последний матч россияне провели 9 августа против Ирана. Тогда они обыграли оппонентов со счетом 71:53.