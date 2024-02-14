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Сегодня, 19:15

Сборная России по баскетболу сыграет товарищеский матч против «Самары»

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Сборная России по баскетболу проведет товарищеский матч против «Самары», сообщается на сайте Российской Федерации баскетбола (РФБ).

Игра будет завершать тренировочные сборы, которые пройдут с 17 по 25 февраля. Матч пройдет 23 февраля в 19:00 во Дворце спорта в Москве.

В состав национальной команды вошло 20 баскетболистов. Это защитники Михаил Беленицкий («Пари Нижний Новгород»), Тимофей Герасимов («Зенит»), Владислав Емченко («Локомотив-Кубань»), Георгий Жбанов («Зенит»), Даниил Касаткин (МБА), Макар Коновалов (МБА), Александр Платунов («ПАРМА»), Кирилл Савин («Руна»), Александр Хоменко (МБА), Александр Щербенев («Локомотив-Кубань»), форварды Максим Барашков (МБА), Филипп Гафуров («Пари Нижний Новгород»), Андрей Лопатин (МБА), Александр Петенев («Автодор»), Илья Платонов («Самара»), Данила Походяев («Руна»), центровые Сергей Балашов («Енисей»), Кирилл Елатонцев («Локомотив-Кубань»), Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»), Илья Попов («Руна»).

Национальную команду возглавляет Зоран Лукич, тренирующий «Пари Нижний Новгород».

Последний матч россияне провели 9 августа против Ирана. Тогда они обыграли оппонентов со счетом 71:53.

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