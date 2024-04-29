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Сегодня, 13:25

«Зенит» выиграл чемпионат России среди юниоров, в финале обыграв ЦСКА

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Игроки «Зенита» на награждении.
Фото пресс-служба БК «Зенит»

«Зенит-УОР №1» вернул себе звание победителя первенства ДЮБЛ среди юниоров. В решающем матче «Финале восьми», который проходил в Санкт-Петербурге в воскресенье, 29 апреля, хозяева паркета переиграли ЦСКА-ДЮБЛ (76:68). Это был реванш за прошлогоднее поражение от армейцев в финале (тогда красно-синие оказались сильнее со счетом, — 84:81). Героем встречи стал Егор Евстафьев, набравший 29 очков, в том числе реализовав восемь трехочковых. В итоге 17-летний форвард сине-бело-голубых был признан Самым ценным игроком (MVP) «Финала восьми».

В этом сезоне «Зенита УОР №1» доминировал на протяжении всего сезона. Например, ЦСКА они обыграли пять раз из пяти, а за весь чемпионат подопечные Романа Князева потерпели всего одно поражение (23 победы из 24). Это второй титул первенства ДЮБЛ для петербургского клуба за последние три года.

Третьем место заняла пермская «Парма-ДЮБЛ», обыграв в матче за бронзу московскую «Руну» (62:50). Топ-5 замкнула команда «Русичи», представляющая Курск. В символическую пятерку «Финала восьми» вошли Лев Свинин («Парма-ДЮБЛ»), Иван Миронов («Парма-ДЮБЛ»), Илья Ермаков (ЦСКА-ДЮБЛ), Ростислав Гусев (ЦСКА-ДЮБЛ) и Тимофей Ващенко («Зенит-УОР №1»).

БК Зенит
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