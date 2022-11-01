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Сегодня, 19:02

Баскетболиста Эртеля отстранили от сборной Франции из-за перехода в «Зенит»

Иван Шитик
Корреспондент
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Тома Эртель.
Фото БК «Зенит».

Баскетболиста Тома Эртеля отстранили от сборной Франции из-за перехода в «Зенит», сообщает L'Equipe со ссылкой на главу Французской федерации баскетбола Жан-Пьера Сьюта.

33-летний игрок подписал контракт с «Зенитом» в сентябре.

«Что касается Тома, то мы четко обрисовали ему ситуацию. Но он нарушил обязательство. На сегодняшний день, если вы меня спросите, я считаю, что он больше не появится в сборной. Все кончено», — заявил функционер.

В начале подготовки к Евробаскету-2022 Федерация баскетбола Франции обязала всех присутствующих игроков подписать бумагу о том, что они не будут играть в России и Белоруссии.

В составе сборной Франции Эртель выиграл серебряные медали чемпионата Европы. В Евролиге разыгрывающий выступал за турецкий «Анадолу Эфес», французский АСВЕЛ, а также за испанские клубы «Баскония», «Барселона» и «Реал».

БК Зенит
Сборная Франции по баскетболу
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