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Сегодня, 16:42

Определились все пары 1/4 финала Кубка России по баскетболу

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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«Зенит» во второй раз уверенно обыграл «Тамбов» (90:58), став последним четвертьфиналистом Кубка России-2023/24 по баскетболу.

В первой игре сине-бело-голубые были сильнее клуба суперлиги с разницей «+42», потому во второй матче тренерский штаб мог экспериментировать в боевых условиях и предоставить игровое время молодым талантам. В итоге себя здорово проявили 19-летний центровой Егор Рыжов (11 очков и 9 подборов) и 19-летний форвард Павел Земский (10 очков и 4 подбора).

«Во время игры пытаюсь быть максимально сконцентрированным, выполнять установки тренера и делать все, что отрабатывали на тренировке, — отметил Земский. — Стараюсь проявить себя в каждом моменте. Конечно, получается не все, есть много ошибок, над которыми предстоит работать. Но в команде всегда есть поддержка, каждый может подсказать, исправить или дать совет».

За выход в «Финал четырех» «Зенит» поборется с «Самарой». В других парах МБА встретится с «Пармой», «Локомотив-Кубань» с «Уралмашем», а действующий победитель турнира «Пари НН» с «Руной».

Отметим, что до четвертьфинальной стадии в этом году дошли только представители Единой лиги ВТБ. В прошлом сезоне сразу четыре клуба суперлиги бились за выход в «Финал четырех» («Химки», «Темп-СУМЗ», «Руна» и «Уралмаш»), а подмосковный клуб в итоге сыграл в решающей стадии, которая проходила в Санкт-Петербурге.

Баскетбол
ФК Зенит
ФК Тамбов
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