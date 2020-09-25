В «Формуле-1» семь новых положительных тестов на коронавирус

ФИА и руководство «Формулы-1» обнародовали данные тестирования на коронавирус за прошедшую неделю, сообщает пресс-служба гоночной серии.

С 18 сентября по 24 сентября среди гонщиков, сотрудников команд и персонала «Формулы-1» проведено 3 256 тестов, из которых семь — положительные. Это самый большой прирост случаев с начала периода наблюдений в июле.

Таким образом, общее число случаев COVID-19 в «Формуле-1» со старта сезона достигло пятнадцати человек.