В «Формуле-1» семь новых положительных тестов на коронавирус
22:29
ФИА и руководство «Формулы-1» обнародовали данные тестирования на коронавирус за прошедшую неделю, сообщает пресс-служба гоночной серии.
С 18 сентября по 24 сентября среди гонщиков, сотрудников команд и персонала «Формулы-1» проведено 3 256 тестов, из которых семь — положительные. Это самый большой прирост случаев с начала периода наблюдений в июле.
Таким образом, общее число случаев COVID-19 в «Формуле-1» со старта сезона достигло пятнадцати человек.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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