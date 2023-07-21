Американский футбол
Новости
НФЛ
Игры
Главная
Американский футбол

Сегодня, 11:49

Клуб НФЛ «Вашингтон Коммандерс» продали за рекордную сумму в истории спорта

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Владельцы клубов НФЛ согласились на продажу команды «Вашингтон Коммандерс» консорциуму во главе с бизнесменом Джошем Харрисом, сообщается в соцсетях лиги.

По данным ESPN, клуб будет продан за рекордные в Северной Америке 6,05 миллиарда долларов.

В группу владельцев Харриса входят член Зала славы НБА Мэджик Джонсон и миллиардер Митчелл Рэйлс.

Клуб «Вашингтон Коммандерс» был основан в 1932 году. За всю историю команда три раза становилась победителем Супербоула (1982, 1987, 1991).

1
Читайте также
Минеев рассказал, что будет делать, если встретит Усика на фронте: «Стрелять»
Легион вопросов: как быть с лимитом на иностранцев в российском спорте?
ГД приняла закон о единой налоговой ставке для удаленщиков и фрилансеров
Пентагон уличил торговцев в краже переданного Украине оружия
Свести расчеты: в России изменят систему оплаты ЖКУ
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Игнатьев — новый тренер «Куньлуня», Fan ID в хоккее не будет
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
Усиление бело-голубых и Проскуряков — в «Авангарде»
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Федотов простил ЦСКА
Топ-5 событий недели. Просветов остался в «Аризоне»
Чешский татарин — в «Ладе» и тренерский дебют Лемтюгова
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Тимченко ушел из СКА, Грицюк и Ткачев об «Авангарде»
Сергей Гомоляко: селекция «Магнитки», Прохоркин, Майе, поиск вратаря
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Что творит СКА, где будет играть Федотов. Лайв о КХЛ
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Больше не вернусь». Валиева показала новую программу
Загитова выиграла у олимпийской чемпионки! Сенсация в Москве
Разрыв от Трусовой! Александра выступила под свою песню на льду
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Канзас» обыграл «Филадельфию» в Супербоуле и стал чемпионом НФЛ
Новости
RSS RSS
Все новости