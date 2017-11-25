Валерий Петраков: "Некоторые футболисты "Томи" не готовы к ФНЛ"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков посетовал на кадровые проблемы команды после поражения от "Волгаря" в матче 25-го тура ФНЛ (0:2). Томичи после 25 игр идут в зоне вылета, занимая 17-е место.

- Комментировать особо нечего. У нас в команде сложилась такая ситуация, что волей – неволей пришлось доверить место в составе молодым футболистам, которые, наверное, в большей степени не справились с игрой, - цитирует официальный сайт ФНЛ Петракова. - Это ошибки, которые были допущены при забитых мячах, и само содержание игры, наверное, оставляет желать лучшего.

Конечно, тяжело играть, когда такая нервная обстановка и когда игроки выходят и нет взаимопонимания, идет мандраж. Особенно это сказывалось в первые минуты. Чем начал, тем, наверное, и закончу: подчеркну, что на данный момент некоторые футболисты, будем брать оборону в больше степени, не соответствуют первому дивизиону. Поэтому надо им где-то практику проходить. Это наши томские ребята, наши томские футболисты, но им рано играть еще в первом дивизионе. Если мы, сейчас уже стоит такой вопрос на весеннюю стадию, захотим сохранить место в первом дивизионе, нужно делать основательную селекцию, основательно укреплять состав, не надеяться на кого-то, кто может в дальнейшем прибавить и играть за "Томск". Нужно достаточно серьезно к этому вопросу подойти, сделать определенные выводы.