"Тосно", гарантировавший себе выход в премьер-лигу, потерпел крупное поражение от "Тамбова"

"Тюмень" на своем поле переиграла "Нефтехимик" в матче 36-го тура первенства ФНЛ. В другой встрече "Тосно", который ранее гарантировал уже себе выход в премьер-лигу, уступил "Тамбову".

В турнирной таблице "Тюмень" располагается на 6-й строчке, "Нефтехимик" - на 20-й, "Тамбов" - на 5-й, а "Тосно" - на 2-й.

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ФНЛ

36-й тур

"Тюмень" (Тюмень) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 2:0 (1:0)

Голы: Мамтов, 45+1 (1:0). Кленкин, 67 (2:0).

"Тюмень": Обухов, Шакуро, Гузь, Ахмедов, Шляпкин (Шабаев, 87), Кленкин (Пустозеров, 89), Теленков (Лешонок, 68), Чудин, Рябокобыленко, Чуканов, Мамтов (Глухов, 90+1).

"Нефтехимик": Книга, Тараканов, Сорокин, Сурков, Маляка (Морозов, 76), Воронкин (Пытлев, 71), Ситдиков, Галиакберов (Матяш, 76), Гелоян (Гаглоев, 71), Бабырь, Муллин.

Предупреждения: Кленкин, 25. Теленков, 29. Воронкин, 30. Гелоян, 41. Сорокин, 66.

Судья: Соколов (Воронеж).

Тюмень. Стадион "Геолог".

"Тамбов" (Тамбов) - "Тосно" (Тосно) - 3:0 (3:0)

Голы: Овсиенко, 16 (1:0). Шевчук, 20 (2:0). Шевчук, 35 - с пенальти (3:0).

"Тамбов": Вавилин, Быстров, Овсиенко, Шляков, Горбатюк, Шевчук (Сорокин, 78), Мурнин (Столяренко, 84), Чернышов (Рыбин, 71), Поярков, Дорожкин (Часовских, 56), Делькин.

"Тосно": Байчора, Логашов (Чиркин, 46), Никитин, Дугалич, Аравин, Альшин, Галиулин (Киреенко, 65), Мухаметшин (Заболотный, 46), Кашчелан, Кутьин, Марков (Милевский, 66).

Предупреждение: Мухаметшин, 24.

Судья: Мешков (Дмитров).

Тамбов. Стадион "Спартак".