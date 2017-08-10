"Спартак-2" обыграл "Зенит-2"

В матче 7-го тура первенства ФНЛ "Спартак-2" на своем поле нанес поражение "Зениту-2" – 3:1. По голу у хозяев забили Артем Самсонов, Денис Давыдов и Фэшн Сакала. Этот успех позволил красно-белым подняться на 12-е место в таблице. "Зенит-2", одержав одну победу в семи играх, остается на 19-й строчке.
Напомним, что в минувшие выходные основные команды "Спартака" и "Зенита" встречались в рамках 4-го тура премьер-лиги. Сине-бело-голубые разгромили столичных гостей (5:1).
Первенство России
ФНЛ
7-й тур
"Спартак-2" (Москва) – "Зенит-2" (Санкт-Петербург) – 3:1 (0:0)
Голы: Самсонов, 59 - с пенальти (1:0). Давыдов, 68 (2:0). Сакала, 76 (3:0). Каккоев, 87 (3:1).
"Спартак-2": Максименко, Рассказов, Мамин, Щербаков (Лихачев, 80), Шанбиев (Сокол, 46), Пантелеев, Самсонов, Давыдов (Рудковский, 71), Ломовицкий (Нимели, 90+3), Сакала, Руденко.
"Зенит-2": Бабурин, Пенчиков, Зуев, Рукас, Круговой, Горулев (Каккоев, 52), Камышев, Еловских (Андреев, 75), Сиротов (Лесовой, 69), Прудников (Запрягаев, 56), Молло.
Предупреждения: Сакала, 30. Запрягаев, 64.
Судья: Волошин (Смоленск).
10 августа. Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)".
#FIFAWORLDCUP2018RUSSIA
так вам паскудникам
17:48
TTT-51
СЭ с сарказмом напоминает по счет основных составов.... :)))) В свое время Митрофанушка разбазарил молодняк Зени, теперь приходится с нуля выращивать. Медленно растут... :(((
17:44
Ю.Ю.
Опять пенальти...
17:35
паоло росси
баламошка Бей поганых бомжат! Молодцы! Отомстили за российских бабушек!------------------поганые опущены в воскресенье)
17:32
L Osokin
эдик питэр?
17:13
эдпитер
баламошка, так и договоримся. Основа зенита будет громить основу Спама, а уж дубли вам отдадим, там можете иногда выигрывать. вы нам за бабушек, мы вам за дедушек!!!
17:09
баламошка
Бей поганых бомжат! Молодцы! Отомстили за российских бабушек!
17:03