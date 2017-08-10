"Спартак-2" обыграл "Зенит-2"

В матче 7-го тура первенства ФНЛ "Спартак-2" на своем поле нанес поражение "Зениту-2" – 3:1. По голу у хозяев забили Артем Самсонов, Денис Давыдов и Фэшн Сакала. Этот успех позволил красно-белым подняться на 12-е место в таблице. "Зенит-2", одержав одну победу в семи играх, остается на 19-й строчке.

Напомним, что в минувшие выходные основные команды "Спартака" и "Зенита" встречались в рамках 4-го тура премьер-лиги. Сине-бело-голубые разгромили столичных гостей (5:1).

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ФНЛ

7-й тур

"Спартак-2" (Москва) – "Зенит-2" (Санкт-Петербург) – 3:1 (0:0)

Голы: Самсонов, 59 - с пенальти (1:0). Давыдов, 68 (2:0). Сакала, 76 (3:0). Каккоев, 87 (3:1).

"Спартак-2": Максименко, Рассказов, Мамин, Щербаков (Лихачев, 80), Шанбиев (Сокол, 46), Пантелеев, Самсонов, Давыдов (Рудковский, 71), Ломовицкий (Нимели, 90+3), Сакала, Руденко.

"Зенит-2": Бабурин, Пенчиков, Зуев, Рукас, Круговой, Горулев (Каккоев, 52), Камышев, Еловских (Андреев, 75), Сиротов (Лесовой, 69), Прудников (Запрягаев, 56), Молло.

Предупреждения: Сакала, 30. Запрягаев, 64.

Судья: Волошин (Смоленск).

10 августа. Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)".

Трансляция матча "Спартак-2" - "Зенит-2"