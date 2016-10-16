15:52 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Ранение полицейского в Воронеже не связано со стычками между болельщиками "Факела" и "Динамо"

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Сотрудник воронежской полиции, госпитализированный в день матча 17-го тура первенства ФНЛ "Факел""Динамо" с непроникающим ранением брюшной полости, получил повреждение в свободное от работы время, сообщает официальный сайт Главного управления МВД России по Воронежской области. Отмечается, что в настоящее время по факту поступления полицейского в медучреждение проводится служебная проверка.

"5 октября 2016 года в медицинское учреждение обратился сотрудник полиции с непроникающим ранением брюшной полости. Установлено, что данная травма получена полицейским самостоятельно, в свободное от работы время. Информация о получении им ранения из травматического пистолета в ходе конфликта между футбольными болельщиками не нашла своего объективного подтверждения. Руководством ГУ регионального МВД по данному факту назначено проведение служебной проверки с целью установления обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Матч 17-го тура первенства ФНЛ "Факел" – "Динамо" (2:1) состоялся в Воронеже 15 октября. Еще до игры начались болельщицкие стычки. Столкновения продолжились и в перерыве матча.

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