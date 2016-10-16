14:49 | ФУТБОЛ — ФНЛ

РФС осудил поведение болельщиков на матче "Факел" – "Динамо"

0
0
0
6

Пресс-служба РФС опубликовала заявление по поводу беспорядков на матче 17-го тура первенства ФНЛ между "Факелом" и "Динамо" (2:1). Из-за поведения фанатов игра была остановлена более чем на 10 минут во втором тайме.

Приводим текст заявления:

В субботу, 15 октября, в Воронеже состоялся матч 17 тура ФОНБЕТ-Первенства России среди команд Футбольной Национальной Лиги "Факел" (Воронеж) – "Динамо" (Москва). К сожалению, он был омрачен целым рядом инцидентов, возникших по ходу игры между болельщиками встречавшихся команд. В результате арбитр даже был вынужден увести во втором тайме на некоторое время футболистов в раздевалки.

Российский футбольный союз совместно с Футбольной Национальной лигой решительно осуждает поведение той части фанатов, которая принимала участие в беспорядках. Очень жаль, что центральный матч тура ФНЛ, который в таком футбольном городе как Воронеж ассоциировался с праздником, стал в итоге площадкой для выяснения отношений между хулиганами и повлек за собой события, никак не связанные с футболом.

После получения всех необходимых документов дисциплинарные органы РФС вынесут соответствующие решения (очередное заседание КДК РФС состоится в среду, 19 октября, начало в 14.00), которые находятся в спортивной плоскости. Мы также очень надеемся, что правоохранительные органы Воронежской области со своей стороны сделают все возможное, чтобы виновники беспорядков были наказаны.

Погром в Воронеже: как это было 

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/rfs_news/85219.html

0
0
0
6
Материалы сюжета: Фанатская угроза

Материалы REN-TV

США готовы воевать открыто...

Основная версия нападения на дочь Емельяненко — ограбление...

Политическая клоунада захлестнула Запад в антироссийской истерии...

Путину доложили о нападении на дочь Емельяненко...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

Nifa

А вот я осуждаю РФС, который кроме "заявлений" ничего и сделать не в состоянии.

16:37

FreDDy Kruger

StBand, кто на первом месте? Не слышу? Кто выйдет в РФПЛ? Не слышу тебя)))))))

16:29

StBand

FreDDy Kruger Провинция вновь не смогла обеспечить безопасность матча...Это прискорбно... 15:37 --------------------- Провинция, как ты говоришь, обеспечила нагибалово мАсковской команды! )))) Этого достаточно!

15:54

Эрмин

Лапотная Русь против маа-а-асквичей. Привычно.

15:42

FreDDy Kruger

Провинция вновь не смогла обеспечить безопасность матча...Это прискорбно...

15:37

ddf

Было бы хорошо, что бы РФС также осудил поведение Безбородова

15:22

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ