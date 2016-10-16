РФС осудил поведение болельщиков на матче "Факел" – "Динамо"

Пресс-служба РФС опубликовала заявление по поводу беспорядков на матче 17-го тура первенства ФНЛ между "Факелом" и "Динамо" (2:1). Из-за поведения фанатов игра была остановлена более чем на 10 минут во втором тайме.

Приводим текст заявления:

В субботу, 15 октября, в Воронеже состоялся матч 17 тура ФОНБЕТ-Первенства России среди команд Футбольной Национальной Лиги "Факел" (Воронеж) – "Динамо" (Москва). К сожалению, он был омрачен целым рядом инцидентов, возникших по ходу игры между болельщиками встречавшихся команд. В результате арбитр даже был вынужден увести во втором тайме на некоторое время футболистов в раздевалки.



Российский футбольный союз совместно с Футбольной Национальной лигой решительно осуждает поведение той части фанатов, которая принимала участие в беспорядках. Очень жаль, что центральный матч тура ФНЛ, который в таком футбольном городе как Воронеж ассоциировался с праздником, стал в итоге площадкой для выяснения отношений между хулиганами и повлек за собой события, никак не связанные с футболом.



После получения всех необходимых документов дисциплинарные органы РФС вынесут соответствующие решения (очередное заседание КДК РФС состоится в среду, 19 октября, начало в 14.00), которые находятся в спортивной плоскости. Мы также очень надеемся, что правоохранительные органы Воронежской области со своей стороны сделают все возможное, чтобы виновники беспорядков были наказаны.

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