15:34 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Игорь Ефремов: "Случившееся в Воронеже отправляет нас в каменный век"

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Президент Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов подчеркнул, что организаторы допустили ошибки во время матча 17-го тура первенства ФНЛ "Факел""Динамо". Встреча, состоявшаяся в субботу в Воронеже, была прервана из-за беспорядков с участием болельщиков более чем на 10 минут.

 
Болельщики "Динамо".Погром в Воронеже: как это было

– Очень жаль, что сегодня нам приходится говорить не о прекрасном футболе в исполнении двух команд, по праву занимающих лидирующие позиции в первенстве России, а о сопровождавших игру беспорядках на трибунах, – приводит официальный сайт ФНЛ слова Ефремова.– Случившееся в Воронеже – вопиющий факт, отправляющий нас прямиком обратно в футбольный каменный век. Мириться с этим нельзя и, что самое важное, нельзя допускать, чтобы такое повторялось.

Мы соберем и скрупулезно проанализируем всю информацию, связанную со случившимся и в целом с обеспечением безопасности на Центральном стадионе профсоюзов, включая записи камер видеонаблюдения. Недочеты и прямые ошибки были допущены во многих аспектах, связанных с организацией матча. Существуют и проблемы во взаимопонимании между организаторами матча и правоохранительными органами, которые также необходимо решить. Кроме того, в связи со случившимся стоит говорить и о самосознании болельщиков, участвовавших в беспорядках, и их моральном облике.

Вся собранная информация будет использована и самой лигой для предупреждения подобного в будущем, и передана в Контрольно-дисциплинарный комитет РФС, а также правоохранительным органам Воронежской области и ответственным за работу с болельщиками в клубах для выявления виновников беспорядков. На мой взгляд, наказание должно быть максимально жестким.

РФС осудил поведение фанатов на матче "Факел" – "Динамо" 

Дополнительная информация

http://www.1fnl.ru/news/5606

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КОММЕНТАРИИ (1)
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echo2011

В каменный век нас отправляет несменяемое первое лицо нашего государства.Или кто-то думает,что надругательство над музеем Солженицына или избиение дочери Емельяненко-это не возвращение в каменный век? И почему вдруг на футболе должно быть по-другому?

16:23

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