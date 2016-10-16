Игорь Ефремов: "Случившееся в Воронеже отправляет нас в каменный век"

Президент Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов подчеркнул, что организаторы допустили ошибки во время матча 17-го тура первенства ФНЛ "Факел" – "Динамо". Встреча, состоявшаяся в субботу в Воронеже, была прервана из-за беспорядков с участием болельщиков более чем на 10 минут.

– Очень жаль, что сегодня нам приходится говорить не о прекрасном футболе в исполнении двух команд, по праву занимающих лидирующие позиции в первенстве России, а о сопровождавших игру беспорядках на трибунах, – приводит официальный сайт ФНЛ слова Ефремова.– Случившееся в Воронеже – вопиющий факт, отправляющий нас прямиком обратно в футбольный каменный век. Мириться с этим нельзя и, что самое важное, нельзя допускать, чтобы такое повторялось.

Мы соберем и скрупулезно проанализируем всю информацию, связанную со случившимся и в целом с обеспечением безопасности на Центральном стадионе профсоюзов, включая записи камер видеонаблюдения. Недочеты и прямые ошибки были допущены во многих аспектах, связанных с организацией матча. Существуют и проблемы во взаимопонимании между организаторами матча и правоохранительными органами, которые также необходимо решить. Кроме того, в связи со случившимся стоит говорить и о самосознании болельщиков, участвовавших в беспорядках, и их моральном облике.

Вся собранная информация будет использована и самой лигой для предупреждения подобного в будущем, и передана в Контрольно-дисциплинарный комитет РФС, а также правоохранительным органам Воронежской области и ответственным за работу с болельщиками в клубах для выявления виновников беспорядков. На мой взгляд, наказание должно быть максимально жестким.

РФС осудил поведение фанатов на матче "Факел" – "Динамо"