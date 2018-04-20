10:28 20 апреля | Футбол — ФНЛ

"Луч-Энергия" отправил Григоряна в отставку

Александр ГРИГОРЯН. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Александр ГРИГОРЯН. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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"Луч-Энергия" на официальном сайте объявил о расторжении контракта с главным тренером Александром Григоряном. Временно исполнять обязанности наставника команды будет старший тренер Александр Алферов.

Как отмечается в сообщении клуба, "причинами досрочного расторжения контракта стали неудовлетворительные  спортивные результаты команды в весенней части первенства ФНЛ: в 8 матчах чемпионата "Луч-Энергия" набрал всего 8 очков".

- Конечно, мы ожидали других результатов, - сказал член правления "Луча-Энергии" Дмитрий Друян. - Со своей стороны руководство клуба создало все условия для того, чтобы у футболистов было все необходимое для качественной подготовки к календарным матчам. Тем не менее, за время работы Александр Витальевича у клуба, к сожалению, 4 поражения, 2 ничьи и лишь 2 победы. Причем, в последнем матче "Луч" уступили команде, которая находится на последнем месте в таблице.
Угроза вылета из ФНЛ до сих пор существует, но у команды есть потенциал для того, чтобы показывать более высокий уровень игры. В команде выступают игроки, способные показывать качественную и, что не менее важно, стабильную игру. Считаю, что "Луч" способен завершить сезон, сохранив прописку в ФНЛ.

После 33 туров "Луч-Энергия" занимает 14-е место в турнирной таблице первенства ФНЛ, набрав 35 очков. Отрыв от зоны вылета - 1 очко.

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КОММЕНТАРИИ (19)
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Непорочный как ТИ

петушкарю - петухово!

18:39 20 апреля

bvb1987

во всем петух брошенный с трибуны виноват)

16:28 20 апреля

shpakЪ

Неадекват какой то. Неужто кто то его еще возьмет на работу? Ему бы Уралан тренировать известной эпохи))

12:50 20 апреля

Slim Taller

Сейчас зашкварившегося тренера нигде не возьмут.

12:27 20 апреля

Whyborn

беззаботный клоун

11:59 20 апреля

Бу-га-га!

Митюнь, где ползаешь? И за днарей днищенских потрындеть не с кем...

11:57 20 апреля

defender_8

Странно всё это. Пришёл, поговорил - ушли.

11:25 20 апреля

Serenky25

Чужой среди своих (из Арарата тоже поперли). Чужой среди чужих (отовсюду поперли). Один на льдине. надо ему татуху сделать и в кабаках песни петь.

11:22 20 апреля

Митяй Антибомж

Быстро ара вылетел. Даже Лёнчик космонавт в Халле дольше проработал ))

11:05 20 апреля

zenitoman

Быщовец и Гаиула принимайте безработного Петуха

11:05 20 апреля

Patera

приморец1988 Дважды "поэтому" вижу, но это не неграмотность, а опечатка, не так ли, особенно, когда с мобилки набираешь.

10:53 20 апреля

Ковтун

А зачем нужно было менять прежнего тренера? Там вроде нормальные рез-ты были.

10:53 20 апреля

приморец1988

Patera, поддерживаю, но Вы свой коммент перечитайте?

10:50 20 апреля

Lennon

Недолго музыка играла, не долго фрайер танцевал.....

10:41 20 апреля

tagov

Батальону женского футбола убыло. До нуля ))

10:38 20 апреля

приморец1988

Петух птица гордая...

10:37 20 апреля

Angeldust

Григоряну надо в кабаках анекдоты рассказывать. Ничем не запомнился кроме своих якобы скандальных заявлений.

10:37 20 апреля

Al Rains

Кто то ещё верит армянским аферистам?))

10:33 20 апреля

shur

Перелетная птица.

10:32 20 апреля

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