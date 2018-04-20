"Луч-Энергия" отправил Григоряна в отставку

"Луч-Энергия" на официальном сайте объявил о расторжении контракта с главным тренером Александром Григоряном. Временно исполнять обязанности наставника команды будет старший тренер Александр Алферов.

Как отмечается в сообщении клуба, "причинами досрочного расторжения контракта стали неудовлетворительные спортивные результаты команды в весенней части первенства ФНЛ: в 8 матчах чемпионата "Луч-Энергия" набрал всего 8 очков".

- Конечно, мы ожидали других результатов, - сказал член правления "Луча-Энергии" Дмитрий Друян. - Со своей стороны руководство клуба создало все условия для того, чтобы у футболистов было все необходимое для качественной подготовки к календарным матчам. Тем не менее, за время работы Александр Витальевича у клуба, к сожалению, 4 поражения, 2 ничьи и лишь 2 победы. Причем, в последнем матче "Луч" уступили команде, которая находится на последнем месте в таблице.

Угроза вылета из ФНЛ до сих пор существует, но у команды есть потенциал для того, чтобы показывать более высокий уровень игры. В команде выступают игроки, способные показывать качественную и, что не менее важно, стабильную игру. Считаю, что "Луч" способен завершить сезон, сохранив прописку в ФНЛ.

После 33 туров "Луч-Энергия" занимает 14-е место в турнирной таблице первенства ФНЛ, набрав 35 очков. Отрыв от зоны вылета - 1 очко.

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