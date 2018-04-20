"Луч-Энергия" отправил Григоряна в отставку

"Луч-Энергия" на официальном сайте объявил о расторжении контракта с главным тренером Александром Григоряном. Временно исполнять обязанности наставника команды будет старший тренер Александр Алферов.
Как отмечается в сообщении клуба, "причинами досрочного расторжения контракта стали неудовлетворительные спортивные результаты команды в весенней части первенства ФНЛ: в 8 матчах чемпионата "Луч-Энергия" набрал всего 8 очков".
- Конечно, мы ожидали других результатов, - сказал член правления "Луча-Энергии" Дмитрий Друян. - Со своей стороны руководство клуба создало все условия для того, чтобы у футболистов было все необходимое для качественной подготовки к календарным матчам. Тем не менее, за время работы Александр Витальевича у клуба, к сожалению, 4 поражения, 2 ничьи и лишь 2 победы. Причем, в последнем матче "Луч" уступили команде, которая находится на последнем месте в таблице.
Угроза вылета из ФНЛ до сих пор существует, но у команды есть потенциал для того, чтобы показывать более высокий уровень игры. В команде выступают игроки, способные показывать качественную и, что не менее важно, стабильную игру. Считаю, что "Луч" способен завершить сезон, сохранив прописку в ФНЛ.
После 33 туров "Луч-Энергия" занимает 14-е место в турнирной таблице первенства ФНЛ, набрав 35 очков. Отрыв от зоны вылета - 1 очко.
Война с фанатами: в Григоряна прилетел живой петух //
"Луч-Энергия": "Нервозность, окружавшая Григоряна, могла сказаться на результатах"
Непорочный как ТИ
петушкарю - петухово!
18:39 20 апреля
bvb1987
во всем петух брошенный с трибуны виноват)
16:28 20 апреля
shpakЪ
Неадекват какой то. Неужто кто то его еще возьмет на работу? Ему бы Уралан тренировать известной эпохи))
12:50 20 апреля
Slim Taller
Сейчас зашкварившегося тренера нигде не возьмут.
12:27 20 апреля
Whyborn
беззаботный клоун
11:59 20 апреля
Бу-га-га!
Митюнь, где ползаешь? И за днарей днищенских потрындеть не с кем...
11:57 20 апреля
defender_8
Странно всё это. Пришёл, поговорил - ушли.
11:25 20 апреля
Serenky25
Чужой среди своих (из Арарата тоже поперли). Чужой среди чужих (отовсюду поперли). Один на льдине. надо ему татуху сделать и в кабаках песни петь.
11:22 20 апреля
Митяй Антибомж
Быстро ара вылетел. Даже Лёнчик космонавт в Халле дольше проработал ))
11:05 20 апреля
zenitoman
Быщовец и Гаиула принимайте безработного Петуха
11:05 20 апреля
Patera
приморец1988 Дважды "поэтому" вижу, но это не неграмотность, а опечатка, не так ли, особенно, когда с мобилки набираешь.
10:53 20 апреля
Ковтун
А зачем нужно было менять прежнего тренера? Там вроде нормальные рез-ты были.
10:53 20 апреля
приморец1988
Patera, поддерживаю, но Вы свой коммент перечитайте?
10:50 20 апреля
Lennon
Недолго музыка играла, не долго фрайер танцевал.....
10:41 20 апреля
tagov
Батальону женского футбола убыло. До нуля ))
10:38 20 апреля
приморец1988
Петух птица гордая...
10:37 20 апреля
Angeldust
Григоряну надо в кабаках анекдоты рассказывать. Ничем не запомнился кроме своих якобы скандальных заявлений.
10:37 20 апреля
Al Rains
Кто то ещё верит армянским аферистам?))
10:33 20 апреля
shur
Перелетная птица.
10:32 20 апреля