"Луч-Энергия": "Нервозность, окружавшая Григоряна, могла сказаться на результатах команды"

Член правления "Луча-Энергии" Дмитрий Друян считает, что конфликт между бывшим главным тренером команды Александром Григоряном и болельщиками команды сказался на результатах. Руководство клуба объявило о расторжении контракта с 51-летним специалистом в пятницу, 20 апреля.

Напомним, во время матча 33-го тура первенства ФНЛ между "Факелом" и "Лучом-Энергией" (3:1) один из болельщиков бросил живого петуха в сторону скамейки запасных дальневосточной команды. Фанаты обеих команд во время игры скандировали "Григорян – петух".

- Та нервозность, которая окружала главного тренера, разумеется, влияла на весь коллектив клуба, - цитирует пресс-служба клуба Друяна. - И, конечно, такая атмосфера могла сказаться на качестве игры, и, соответственно, на ее результате.

У Александра Михайловича (Алферова, и.о. главного тренера "Луча-Энергии". - Прим. "СЭ") большой опыт работы в футболе: он долгое время был профессиональным футболистом и уже более 15 лет работает тренером, в том числе главным тренером на уровне ФНЛ.

Напомним, после 33 туров "Луч-Энергия" занимает 14-е место в турнирной таблице первенства ФНЛ, набрав 35 очков. Отрыв от зоны вылета - 1 очко.