12:02 | ФУТБОЛ — ФНЛ

"Кубань": драки с Армашем не было - был эмоциональный разговор

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Пресс-атташе "Кубани" Вячеслав Иванов, ранее отказавшийся говорить о ситуации с Игорем Армашем, спустя некоторое время дал официальный комментарий корреспонденту "СЭ" по этому поводу. По его словам, информация, появившаяся в СМИ, не соответствует действительности.

– То, что стало достоянием общественности на некоторых ресурсах, в корне не соответствует действительности, – отметил Иванов. – Никакого рукоприкладства не было. Был эмоциональный разговор. Случился он во время командного совещания, где затрагивались игровые и также финансовые аспекты.

Да, поговорили на повышенных тонах, но не более того. Игорь Армаш вышел на вечернее занятие, в контрольном матче с "Афипсом" забил свой первый гол. Все остальное сильно раздуто в силу того, что происходило ранее.

– Эрол Кумсаров действительно является заместителем коммерческого директора?

– Нет, он помощник генерального директора.

– На сайте болельщиков было сказано, что он находится в клубе неофициально...

– Нет, он является официальным сотрудником клуба. (Екатерина ПОТАПОВА)

"Кубань" не комментирует ситуацию с Армашом//
Сайт болельщиков "Кубани": сотрудник клуба избил Армаша в столовой

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КОММЕНТАРИИ (8)
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MITLIX

Что никто не пишет как всегда- ПРОСРОЧКА! Это они виноваты)))) хотя наверное сейчас сбежит и Петреску и лифт пробьет Землю до ядра

14:02

fedland

Да вы чё в натуре, никакой драки не было. Просто Армашу забили стрелку. Был обыкновенный кубанский сходняк. Конкретный такой...

13:47

Патриот Сибири

После эмоционального разговора кулаками не машут

13:12

delacrua

фото в студию. чтобы синяки, ушибы лица были. нет? значит действительно эмоциональный разговор. не женщину же обидели. или Армаш не мужик? короче вброс информации не по делу

12:57

bobik777

Да сколько можно про этот шлак писать. Вон у Краснодара смена тренера,а вы всё про колхоз.

12:54

Cantona~~

Мимо зоны ЮГ, прям в любители это гуано отправиться должно.

12:51

tryam

ну это похоже на Кубань, если да - значит нет, и наоборот.

12:12

shpasic

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОРОВ

12:09

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