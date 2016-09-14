"Кубань": драки с Армашем не было - был эмоциональный разговор

Пресс-атташе "Кубани" Вячеслав Иванов, ранее отказавшийся говорить о ситуации с Игорем Армашем, спустя некоторое время дал официальный комментарий корреспонденту "СЭ" по этому поводу. По его словам, информация, появившаяся в СМИ, не соответствует действительности.

– То, что стало достоянием общественности на некоторых ресурсах, в корне не соответствует действительности, – отметил Иванов. – Никакого рукоприкладства не было. Был эмоциональный разговор. Случился он во время командного совещания, где затрагивались игровые и также финансовые аспекты.

Да, поговорили на повышенных тонах, но не более того. Игорь Армаш вышел на вечернее занятие, в контрольном матче с "Афипсом" забил свой первый гол. Все остальное сильно раздуто в силу того, что происходило ранее.

– Эрол Кумсаров действительно является заместителем коммерческого директора?

– Нет, он помощник генерального директора.

– На сайте болельщиков было сказано, что он находится в клубе неофициально...

– Нет, он является официальным сотрудником клуба. (Екатерина ПОТАПОВА)

"Кубань" не комментирует ситуацию с Армашом//

Сайт болельщиков "Кубани": сотрудник клуба избил Армаша в столовой