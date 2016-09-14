"Кубань": драки с Армашем не было - был эмоциональный разговор

Пресс-атташе "Кубани" Вячеслав Иванов, ранее отказавшийся говорить о ситуации с Игорем Армашем, спустя некоторое время дал официальный комментарий корреспонденту "СЭ" по этому поводу. По его словам, информация, появившаяся в СМИ, не соответствует действительности.
– То, что стало достоянием общественности на некоторых ресурсах, в корне не соответствует действительности, – отметил Иванов. – Никакого рукоприкладства не было. Был эмоциональный разговор. Случился он во время командного совещания, где затрагивались игровые и также финансовые аспекты.
Да, поговорили на повышенных тонах, но не более того. Игорь Армаш вышел на вечернее занятие, в контрольном матче с "Афипсом" забил свой первый гол. Все остальное сильно раздуто в силу того, что происходило ранее.
– Эрол Кумсаров действительно является заместителем коммерческого директора?
– Нет, он помощник генерального директора.
– На сайте болельщиков было сказано, что он находится в клубе неофициально...
– Нет, он является официальным сотрудником клуба. (Екатерина ПОТАПОВА)
"Кубань" не комментирует ситуацию с Армашом//
Сайт болельщиков "Кубани": сотрудник клуба избил Армаша в столовой
MITLIX
Что никто не пишет как всегда- ПРОСРОЧКА! Это они виноваты)))) хотя наверное сейчас сбежит и Петреску и лифт пробьет Землю до ядра
14:02
fedland
Да вы чё в натуре, никакой драки не было. Просто Армашу забили стрелку. Был обыкновенный кубанский сходняк. Конкретный такой...
13:47
Патриот Сибири
После эмоционального разговора кулаками не машут
13:12
delacrua
фото в студию. чтобы синяки, ушибы лица были. нет? значит действительно эмоциональный разговор. не женщину же обидели. или Армаш не мужик? короче вброс информации не по делу
12:57
bobik777
Да сколько можно про этот шлак писать. Вон у Краснодара смена тренера,а вы всё про колхоз.
12:54
Cantona~~
Мимо зоны ЮГ, прям в любители это гуано отправиться должно.
12:51
tryam
ну это похоже на Кубань, если да - значит нет, и наоборот.
12:12
shpasic
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОРОВ
12:09