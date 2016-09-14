"Кубань" не комментирует ситуацию с Армашем

Пресс-служба "Кубани" не будет давать официальных комментариев по поводу информации об избиении Игоря Армаша заместителем коммерческого директора Эролом Кумсаровым. Об этом в разговоре с корреспондентом "СЭ" сообщил пресс-атташе клуба Вячеслав Иванов.
Ранее появилась информация, что заместитель коммерческого директора "Кубани" Эрол Кумсаров, который не числится в официальных списках сотрудников клуба, избил защитника Игоря Армаша в столовой на базе. Причиной послужило якобы участие 29-летнего молдаванина в договорных матчах. (Екатерина ПОТАПОВА)
hashimbus
закройте вы эту лавочку уже! пока в нашей стране есть такие "команды" ничего хорошего не будет
11:40
bobik777
Да успокойся ты уже. Класный ты чувак,мужик. Всё, всё, проехали.
11:10
King’s Bounty 1
bobik777 Чё тут комментировать. Меня тут один кубанойд пытался вычислить и морду набить. Поэтому я на Кубань ни- ни. Тока на Краснодар. И с Ростова ещё один грозится приехать и.... Кому нужен такой футбол? _____________ собак бить нельзя...
10:43
bobik777
Чё тут комментировать. Меня тут один кубанойд пытался вычислить и морду набить. Поэтому я на Кубань ни- ни. Тока на Краснодар. И с Ростова ещё один грозится приехать и.... Кому нужен такой футбол?
10:40
bobik777
Веня,давай расформировывай эту шелупонь. Галицкий тока спасибо скажет. У нас новый стадион. Нужны болельщики. Один город,одна команда.КРА-СНО-ДАР!!! Вперёд быки!!!
10:30