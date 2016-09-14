09:52 | ФУТБОЛ — ФНЛ

"Кубань" не комментирует ситуацию с Армашем

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Пресс-служба "Кубани" не будет давать официальных комментариев по поводу информации об избиении Игоря Армаша заместителем коммерческого директора Эролом Кумсаровым. Об этом в разговоре с корреспондентом "СЭ" сообщил пресс-атташе клуба Вячеслав Иванов.

Ранее появилась информация, что заместитель коммерческого директора "Кубани" Эрол Кумсаров, который не числится в официальных списках сотрудников клуба, избил защитника Игоря Армаша в столовой на базе. Причиной послужило якобы участие 29-летнего молдаванина в договорных матчах. (Екатерина ПОТАПОВА)

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КОММЕНТАРИИ (5)
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hashimbus

закройте вы эту лавочку уже! пока в нашей стране есть такие "команды" ничего хорошего не будет

11:40

bobik777

Да успокойся ты уже. Класный ты чувак,мужик. Всё, всё, проехали.

11:10

King’s Bounty 1

bobik777 Чё тут комментировать. Меня тут один кубанойд пытался вычислить и морду набить. Поэтому я на Кубань ни- ни. Тока на Краснодар. И с Ростова ещё один грозится приехать и.... Кому нужен такой футбол? _____________ собак бить нельзя...

10:43

bobik777

Чё тут комментировать. Меня тут один кубанойд пытался вычислить и морду набить. Поэтому я на Кубань ни- ни. Тока на Краснодар. И с Ростова ещё один грозится приехать и.... Кому нужен такой футбол?

10:40

bobik777

Веня,давай расформировывай эту шелупонь. Галицкий тока спасибо скажет. У нас новый стадион. Нужны болельщики. Один город,одна команда.КРА-СНО-ДАР!!! Вперёд быки!!!

10:30

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