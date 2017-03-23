15:06 | ФУТБОЛ — ФНЛ

"Кубань" до 10 апреля обязана рассчитаться с Петреску

0
0
0
0
1

Агент бывшего тренера "Кубани" Дана Петреску Николай Пырнэу сообщил, что краснодарский клуб обязан выплатить долг бывшему наставнику до 10 апреля, согласно решению ФИФА. В октябре прошлого года с румынским специалистом был досрочно расторгнут контракт, после чего палата по разрешению споров РФС обязала "Кубань" погасить задолженность перед Петреску. Позже румын обратился в Палату по разрешению споров ФИФА.

- ФИФА обязала "Кубань" рассчитаться с Даном, другого варианта не могло быть, - цитирует ТАСС Пырнэу. - Пока клуб с нами не связывался, люди ведут себя, мягко выражаясь, странно. На выплату дается срок 30 дней – если я не ошибаюсь, до 10 апреля. Согласно регламенту, если деньги не будут выплачены, снимаются очки, но это международный опыт, я не знаю, как делается в России.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4119352

0
0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Ботаникум

Чтобы "крапивки-коробки" отдали "СВОИ КРОВНЫЕ" какой-то Петреске??????????? ФИФА может "идти лесом". Где "Кубань", а где ФИФА????

15:12

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...