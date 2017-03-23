"Кубань" до 10 апреля обязана рассчитаться с Петреску

Агент бывшего тренера "Кубани" Дана Петреску Николай Пырнэу сообщил, что краснодарский клуб обязан выплатить долг бывшему наставнику до 10 апреля, согласно решению ФИФА. В октябре прошлого года с румынским специалистом был досрочно расторгнут контракт, после чего палата по разрешению споров РФС обязала "Кубань" погасить задолженность перед Петреску. Позже румын обратился в Палату по разрешению споров ФИФА.

- ФИФА обязала "Кубань" рассчитаться с Даном, другого варианта не могло быть, - цитирует ТАСС Пырнэу. - Пока клуб с нами не связывался, люди ведут себя, мягко выражаясь, странно. На выплату дается срок 30 дней – если я не ошибаюсь, до 10 апреля. Согласно регламенту, если деньги не будут выплачены, снимаются очки, но это международный опыт, я не знаю, как делается в России.