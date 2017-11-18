"Крылья" победили "Волгарь" благодаря голу Чочиева

"Крылья Советов" обыграли "Волгарь" в матче 24-го тура первенства России в ФНЛ. Единственный мяч провел Алан Чочиев. Самарцы в турнирной таблице занимают третье место, на 1 очко отставая от "Оренбурга" и на 5 - от "Енисея".
"Волгарь" в турнирной таблице идет на девятой строчке.
Первенство России
ФНЛ
24-й тур
"Волгарь" (Астрахань) - "Крылья Советов" (Самара) - 0:1 (0:1)
Гол: Чочиев, 43.
"Волгарь": Терновский, Калинин, Климов, Таказов, Григорьев, Акбашев (Жабкин, 81), Сутормин, Кабутов, Бочков (Букия, 88), Газзаев (Шалаев, 46), Бабырь (Веркашанский, 74).
"Крылья Советов": Конюхов, Надсон, Зотов (Гоцук, 90+2), Ятченко, Чочиев (Ланин, 46), Башкиров, Мияйлович, Кленкин (Ткачук, 78), Алиев, Корниленко, Самодин (Гаджибеков, 66).
Предупреждения: Бочков, 24. Мияйлович, 68. Григорьев, 81.
Судья: Мешков (Дмитров).
Астрахань. Стадион "Центральный".