"Крылья" победили "Волгарь" благодаря голу Чочиева

"Крылья Советов" обыграли "Волгарь" в матче 24-го тура первенства России в ФНЛ. Единственный мяч провел Алан Чочиев. Самарцы в турнирной таблице занимают третье место, на 1 очко отставая от "Оренбурга" и на 5 - от "Енисея".

"Волгарь" в турнирной таблице идет на девятой строчке.

Первенство России

ФНЛ

24-й тур

"Волгарь" (Астрахань) - "Крылья Советов" (Самара) - 0:1 (0:1)

Гол: Чочиев, 43.

"Волгарь": Терновский, Калинин, Климов, Таказов, Григорьев, Акбашев (Жабкин, 81), Сутормин, Кабутов, Бочков (Букия, 88), Газзаев (Шалаев, 46), Бабырь (Веркашанский, 74).

"Крылья Советов": Конюхов, Надсон, Зотов (Гоцук, 90+2), Ятченко, Чочиев (Ланин, 46), Башкиров, Мияйлович, Кленкин (Ткачук, 78), Алиев, Корниленко, Самодин (Гаджибеков, 66).

Предупреждения: Бочков, 24. Мияйлович, 68. Григорьев, 81.

Судья: Мешков (Дмитров).

Астрахань. Стадион "Центральный".