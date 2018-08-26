"Краснодар-2" сыграл вничью с "Томью" и возглавил турнирную таблицу

"Краснодар-2" сыграл вничью с "Томью" со счетом 1:1 в домашнем матче восьмого тура Олимп-Первенства ФНЛ. В игре по разу удалялись футболисты каждой из команд.

"Краснодар-2" набрал 18 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. Команда на один балл опережает "Спартак-2", "Томь" и "Тамбов".

Олимп-Первенство ФНЛ

8-й тур

"Краснодар-2" (Краснодар) - "Томь" (Томск) - 1:1 (1:0)

Голы: Уткин, 43 (1:0). Кузьмичев, 58 (1:1).

"Краснодар-2" (Краснодар): Сафонов, Страндберг, Татаев, Назаров (Сабуа, 83), Бочко, Катрич (Рзаев, 89), Окриашвили (Григорян, 62), Уткин, Черников, Сергеев (Парадин, 64), Онугха.

"Томь" (Томск): Мелихов, Шумских, Тихий, Зуйков, Клещенко, Кухарчук (Сасин, 90), Шалаев, Калинский, Казаев, Гвинейский (Ставпец, 73), Кузьмичев (Тлупов, 62).

Предупреждения: Казаев, 15. Татаев, 18. Черников, 33. Шалаев, 61. Шумских, 68. Назаров, 76. Клещенко, 90+3.

Удаления: Казаев, 16. Черников, 41.

Судья: Любимов (Санкт-Петербург).

26 августа. Краснодар. Стадион "ЦПР ФК Краснодар".