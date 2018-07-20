Игорь Ефремов: "За клубы ответственность должен нести не только РФС, но и те, кто их финансирует"

Президент ФНЛ Игорь Ефремов на пресс-конференции отметил, что нужно сделать вывод из ситуации со снятием клубов с первенства ФНЛ по окончании прошлого сезона.

- Каково финансовое состояние участников первенства?

- Все ужасные истории с тем, что происходило по окончанию прошлого сезона, уже случились. Это трагедия для многих клубов, но мы должны делать выводы и идти вперед. Все те команды, которые стартовали в ФНЛ, имеют лицензию РФС, и их финансовая стабильность не вызывает сомнений. Есть периодические вбросы, но состав стабилен. Последние четыре сезона 20 команд начинают первенство и 20 заканчивают. Контроль лицензирования достаточно жесткий, и люди осознают свою ответственность.

Не только РФС должен нести ответственность, но и те люди, которые финансируют клубы в регионах. Много частных клубов погорело. И если мы берем ответственность, то должны ее осознавать. Неправильно потом закрывать клубы. Уверен, что наследие чемпионата мира должно дать свои плоды. Надеюсь, что все меньше будет разговоров о том, кто снялся с чемпионата. Уверен, что все клубы хотят играть весь сезон. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)