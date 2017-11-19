Гогниев будет восстанавливаться 3 месяца после операции

Главный тренер "Кубани" Евгений Калешин сообщил, что операция нападающего Спартака Гогниева прошла успешно. Форвард был прооперирован в пятницу в Москве по поводу травмы плеча.

- По мнению врача, операция прошла в плановом режиме, прошла успешно, - приводит пресс-служба "Кубани" слова Гогниева. - На сегодняшний день ориентировочный срок реабилитации – три месяца. Месяц он будет носить лангет, через месяц начнет выполнять упражнения. Думаю, он должен восстановиться быстрее.

Отметим, в этом сезоне 36-летний игрок провел 16 матчей в ФНЛ, в которых забил 4 мяча.