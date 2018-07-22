ФК "Нижний Новгород" на сезон арендовал одноименный стадион ЧМ

Футбольный клуб "Нижний Новгород" арендовал одноименный стадион, на котором проводились матчи чемпионата мира, на один сезон.

- Арендное соглашение заключено до конца сезона, - цитирует ТАСС исполняющего обязанности заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрия Сватковского. - Суммы пока нет, она будет определена по факту, после каждого матча в зависимости от услуг, которые будет предоставлять "Спорт-Инжиниринг". У нас нет никаких проблем с арендой стадиона, есть полное взаимопонимание. Инфраструктура великолепная, газон хорошего качества.



"Нижний Новгород" выступает в первенстве ФНЛ. Сегодня он проведет первый домашний матч против "Тюмени".