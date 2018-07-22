17:38 | Футбол — ФНЛ

ФК "Нижний Новгород" на сезон арендовал одноименный стадион ЧМ


Футбольный клуб "Нижний Новгород" арендовал одноименный стадион, на котором проводились матчи чемпионата мира, на один сезон. 

Арендное соглашение заключено до конца сезона, - цитирует ТАСС исполняющего обязанности заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрия Сватковского. - Суммы пока нет, она будет определена по факту, после каждого матча в зависимости от услуг, которые будет предоставлять "Спорт-Инжиниринг". У нас нет никаких проблем с арендой стадиона, есть полное взаимопонимание. Инфраструктура великолепная, газон хорошего качества.

"Нижний Новгород" выступает в первенстве ФНЛ. Сегодня он проведет первый домашний матч против "Тюмени".

Нижний Новгород - Тюмень

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5394078

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