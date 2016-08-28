19:28 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Дмитрий Парфенов: "Мои ребята заслужили победу над "Динамо"

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Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов назвал заслуженной победу над "Динамо" (1:0) в матче 10-го тура первенства ФНЛ, передает из Химок корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ. Для бело-голубых это поражение стало первым в нынешнем сезоне.

– По накалу игры мы увидели то, что и ожидали, – сказал Парфенов. – Рад, что ребята дотерпели. Были у нас эпизоды с ошибками, но это потому что "Динамо" добавило по ходу матча. Ребят благодарю за результат, они его заслужили.

– Поделитесь впечатлениями от игры "Динамо" – фаворита ФНЛ?

– Некорректно что-то об этом говорить, у них есть главный тренер, который даст более объективную оценку. Но то, что команда наверху таблицы – говорит само за себя.

– В первой половине первого тайма было много стыков и грубости. Почему?

– Нормальный накал борьбы. Сама вывеска матча была громкой, и все соответствовало тому, что проходило на поле. Не было грубости, мужская игра.

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баламошка

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