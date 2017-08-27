"Динамо" СПб обыграло "Химки", "Томь" сыграла вничью с "Тюменью"

В матче 10-го тура ФНЛ санкт-петербургское "Динамо" победило "Химки" со счетом 1:0. Единственный гол на 78-й минуте встречи забил нападающий Александр Коротаев. Подмосковный клуб не смог одержать победу в седьмой игре подряд. "Динамо" СПб догнало "Крылья Советов" по количеству очков, однако на их счету на один матч больше.

Еще один матч "Томь" – "Тюмень" завершился со счетом 0:0.

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ФНЛ

10-й тур

"Химки" – "Динамо СПб" (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:0)

Гол: Коротаев, 78 (0:1).

"Химки": Байчора, Заика, Лапин, Малания, Шумских, Батов (Пичугин, 64), Талалай, Тюнин, Мостовой, Беликов (Алиев, 74), Титов (Кузьмичев, 46).

"Динамо СПб": Генералов, Костин, Юрганов, Бычков, Бабенков, Кулишев, Рогов (Козлов, 81), Цвейба (Сарамутин, 59), Песегов, Маркосов (Барсов, 71), Коротаев (Житников, 90+1).

Предупреждения: Козлов, 83. Тюнин, 89. Шумских, 90+1. Бычков, 90+1. Кузьмичев, 90+1.

Судья: Борисов (Самара).

27 августа. Химки. Стадион "Новые Химки".

"Томь" (Томск) – "Тюмень" – 0:0

"Томь": Шафинский, А.Г.Иванов, Гирдвайнис, Микуцкис, Пульич, Деобальд, Макурин, Войдель, Сасин, Соболев, Саная.

"Тюмень": Обухов, Гузь, Шакуро, Д.И.Иванов, Маслов, Шляпкин, Павленко (Лешонок, 69), Рябокобыленко (Мурачев, 89), Богатырев (Чуканов, 59), Чудин, Ставпец (Юсупов, 83).

Предупреждения: Гирдвайнис, 88. Макурин, 90+1.

Судья: Недвижай (Ставрополь).

27 августа. Томск. Стадион "Труд".