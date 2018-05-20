"СЭ" завершает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2017/18.
В опросе принимали участие по 11 футболистов от каждого клуба РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.
Ниже – как голосовали игроки ЦСКА. И объявление победителя голосования.
Акинфеев проиграл Головину в голосовании игроков ЦСКА. Чалов включил в тройку Кучаева, Васиилй Березуцкий – Онопко (голос - Игнашевичу). Натхо и Витинью отметили Промеса, Головин – Смолова, Дзагоев - Денисова
Как голосовали игроки "Амкара"
Выбор "Анжи": Фернандеш – лучший
Выбор "Арсенала": Фернандеш, Смолов, Дзюба
В голосовании игроков "Ахмата" Промес победил с большим отрывом
В голосовании игроков "Динамо" Ташаев второй – после Смолова
Игроки "Зенита" лучшим признали Кокорина
Голоса "Краснодара" выводят Смолова в лидеры
Выбор "Локо": ни одного балла Головину и лишь один – Смолову
"Ростов" считает Смолова лучшим
За кого голосовал "Рубин": Смолов и Головин – лидеры
Голоса "СКА-Хабаровск": Смолов, Фернандеш и Промес
Выбор "Спартака": Луиз Адриану лучший, Глушаков не получил ни одного голоса
Игроки "Тосно": Фернандеш – лучший
Футболисты "Урала": Денисов – лучший игрок сезона
По версии игроков "Уфы", лучшим в сезоне стал Головин
Лидеры по итогам голосования всех команд
179 - Федор СМОЛОВ Краснодар
168 - Мануэл ФЕРНАНДЕШ Локомотив
138 - Александр ГОЛОВИН ЦСКА
97 - Квинси ПРОМЕС Спартак
42 - Игорь ДЕНИСОВ Локомотив
Александр КОКОРИН Зенит
- Александр Кокорин
- ЦСКА (футбол)
- Игорь Денисов
- Федор Смолов
- Квинси Промес
- Александр Головин
- Мануэл Фернандеш (футболист)
Andrey6201
Согласен с пацанами, пора подвинуться, за Федю тоже обеими руками, не за шоколадку же понтовую из прокакавшей все на свете команды голосовать :(
20:35
ЗЗ+
Бредятина, а не лучший игрок. Что Смолов такого сделал в этом году? Может феерил в еврокубках? Нет. Может привел свой клуб к чемпионству или хотя бы вывел в ЛЧ? Нет. Ну ладно, может хотя бы сам по себе в одиночку стал лучшим бомбардиром? Тоже нет. Так что же тогда? Ааа...ну как же...забил гол Испании. И за это он лучший игрок сезона! Объективно, че.
20:14
Vorlod
Вася шутить изволит ?Насчет Онопко.
20:07