20:00 | Футбол — РФПЛ

Акинфеев проиграл Головину в голосовании игроков ЦСКА

Александр ГОЛОВИН (слева) и Игорь АКИНФЕЕВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ" Как голосовали игроки ЦСКА. Фото "СЭ" Как голосовали игроки ЦСКА. Фото "СЭ" Лучшие игроки чемпионата России-2017/18 по версии футболистов. Фото "СЭ" Лучшие в чемпионатах России по версии футболистов. Фото "СЭ"
Александр ГОЛОВИН (слева) и Игорь АКИНФЕЕВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Кого игроки назвали лучшим в сезоне.

"СЭ" завершает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2017/18.

В опросе принимали участие по 11 футболистов от каждого клуба РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.

Ниже – как голосовали игроки ЦСКА. И объявление победителя голосования.

Как голосовали игроки ЦСКА. Фото "СЭ"
Как голосовали игроки ЦСКА. Фото "СЭ"
Как голосовали игроки ЦСКА. Фото "СЭ"
Как голосовали игроки ЦСКА. Фото "СЭ"

Акинфеев проиграл Головину в голосовании игроков ЦСКА. Чалов включил в тройку Кучаева, Васиилй Березуцкий –  Онопко (голос - Игнашевичу). Натхо и Витинью отметили Промеса, Головин – Смолова, Дзагоев - Денисова

Как голосовали игроки "Амкара"
Выбор "Анжи": Фернандеш – лучший
Выбор "Арсенала": Фернандеш, Смолов, Дзюба
В голосовании игроков "Ахмата" Промес победил с большим отрывом
В голосовании игроков "Динамо" Ташаев второй – после Смолова
Игроки "Зенита" лучшим признали Кокорина
Голоса "Краснодара" выводят Смолова в лидеры
Выбор "Локо": ни одного балла Головину и лишь один – Смолову
"Ростов" считает Смолова лучшим
За кого голосовал "Рубин": Смолов и Головин – лидеры
Голоса "СКА-Хабаровск": Смолов, Фернандеш и Промес
Выбор "Спартака": Луиз Адриану лучший, Глушаков не получил ни одного голоса
Игроки "Тосно": Фернандеш – лучший
Футболисты "Урала": Денисов – лучший игрок сезона
По версии игроков "Уфы", лучшим в сезоне стал Головин

Лучшие игроки чемпионата России-2017/18 по версии футболистов. Фото "СЭ"
Лучшие игроки чемпионата России-2017/18 по версии футболистов. Фото "СЭ"

Лидеры по итогам голосования всех команд
179 - Федор СМОЛОВ Краснодар
168 - Мануэл ФЕРНАНДЕШ Локомотив
138 - Александр ГОЛОВИН ЦСКА
97 - Квинси ПРОМЕС Спартак
42 - Игорь ДЕНИСОВ Локомотив
       Александр КОКОРИН Зенит

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. Итоги сезона
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Andrey6201

Согласен с пацанами, пора подвинуться, за Федю тоже обеими руками, не за шоколадку же понтовую из прокакавшей все на свете команды голосовать :(

20:35

ЗЗ+

Бредятина, а не лучший игрок. Что Смолов такого сделал в этом году? Может феерил в еврокубках? Нет. Может привел свой клуб к чемпионству или хотя бы вывел в ЛЧ? Нет. Ну ладно, может хотя бы сам по себе в одиночку стал лучшим бомбардиром? Тоже нет. Так что же тогда? Ааа...ну как же...забил гол Испании. И за это он лучший игрок сезона! Объективно, че.

20:14

Vorlod

Вася шутить изволит ?Насчет Онопко.

20:07

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