Кого игроки назвали лучшим в сезоне.

"СЭ" завершает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2017/18.

В опросе принимали участие по 11 футболистов от каждого клуба РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.

Ниже – как голосовали игроки ЦСКА. И объявление победителя голосования.

Как голосовали игроки ЦСКА. Фото "СЭ"

Как голосовали игроки ЦСКА. Фото "СЭ"

Акинфеев проиграл Головину в голосовании игроков ЦСКА. Чалов включил в тройку Кучаева, Васиилй Березуцкий – Онопко (голос - Игнашевичу). Натхо и Витинью отметили Промеса, Головин – Смолова, Дзагоев - Денисова

Как голосовали игроки "Амкара"

Выбор "Анжи": Фернандеш – лучший

Выбор "Арсенала": Фернандеш, Смолов, Дзюба

В голосовании игроков "Ахмата" Промес победил с большим отрывом

В голосовании игроков "Динамо" Ташаев второй – после Смолова

Игроки "Зенита" лучшим признали Кокорина

Голоса "Краснодара" выводят Смолова в лидеры

Выбор "Локо": ни одного балла Головину и лишь один – Смолову

"Ростов" считает Смолова лучшим

За кого голосовал "Рубин": Смолов и Головин – лидеры

Голоса "СКА-Хабаровск": Смолов, Фернандеш и Промес

Выбор "Спартака": Луиз Адриану лучший, Глушаков не получил ни одного голоса

Игроки "Тосно": Фернандеш – лучший

Футболисты "Урала": Денисов – лучший игрок сезона

По версии игроков "Уфы", лучшим в сезоне стал Головин

Лучшие игроки чемпионата России-2017/18 по версии футболистов. Фото "СЭ"

Лидеры по итогам голосования всех команд

179 - Федор СМОЛОВ Краснодар

168 - Мануэл ФЕРНАНДЕШ Локомотив

138 - Александр ГОЛОВИН ЦСКА

97 - Квинси ПРОМЕС Спартак

42 - Игорь ДЕНИСОВ Локомотив

Александр КОКОРИН Зенит