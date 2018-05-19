Фернандеш, Головин или Смолов?

Кого игроки назвали лучшим в сезоне.
"СЭ" начинает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2017/18.
В опросе принимали участие по 11 футболистов от каждого клуба РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.
Начинаем публиковать итоги голосования команд в алфавитном порядке. Первый – "Амкар". Объявление победителя голосования – завтра на сайте "СЭ".
За кого голосовали игроки "Амкара". Фото "СЭ"
Итоги голосования игроков "Амкара". Фото "СЭ"
kaduly
Головкин как сюда попал
14:16
Smash.
Футболисту Гащенкову интересно было бы задать вопрос про Солнце и Землю, который задавали жене Жиркова.
14:08