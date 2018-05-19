14:00 | Футбол — РФПЛ

Фернандеш, Головин или Смолов?

Мануэл ФЕРНАНДЕШ, Александр ГОЛОВИН, Федор СМОЛОВ. Фото "СЭ" За кого голосовали игроки "Амкара". Фото "СЭ" Итоги голосования игроков "Амкара". Фото "СЭ"
Мануэл ФЕРНАНДЕШ, Александр ГОЛОВИН, Федор СМОЛОВ. Фото "СЭ"
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Кого игроки назвали лучшим в сезоне.

"СЭ" начинает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2017/18.

В опросе принимали участие по 11 футболистов от каждого клуба РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.

Начинаем публиковать итоги голосования команд в алфавитном порядке. Первый – "Амкар". Объявление победителя голосования – завтра на сайте "СЭ".

За кого голосовали игроки "Амкара". Фото "СЭ"
За кого голосовали игроки "Амкара". Фото "СЭ"
Итоги голосования игроков "Амкара". Фото "СЭ"
Итоги голосования игроков "Амкара". Фото "СЭ"
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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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kaduly

Головкин как сюда попал

14:16

Smash.

Футболисту Гащенкову интересно было бы задать вопрос про Солнце и Землю, который задавали жене Жиркова.

14:08

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