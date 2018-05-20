16:00 | Футбол — РФПЛ

Выбор "Спартака": Луиз Адриану лучший, Глушаков не получил ни одного голоса

Луиз АДРИАНУ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ" За кого голосовали игроки "Спартака". Фото "СЭ" Итоги голосования игроков "Спартака". Фото "СЭ"
Луиз АДРИАНУ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Кого игроки назвали лучшим в сезоне.

"СЭ" продолжает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2017/18.

В опросе принимали участие по 11 футболистов от каждого клуба РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.

Ниже – как голосовали игроки "Спартака" и итоговая таблица. Объявление победителя голосования – завтра на сайте "СЭ".

За кого голосовали игроки "Спартака". Фото "СЭ"
За кого голосовали игроки "Спартака". Фото "СЭ"
Итоги голосования игроков "Спартака". Фото "СЭ"
Итоги голосования игроков "Спартака". Фото "СЭ"

Лидеры по итогам голосования 12 команд
149 - Федор СМОЛОВ Краснодар
132 - Мануэл ФЕРНАНДЕШ Локомотив
90 - Квинси ПРОМЕС Спартак
86 - Александр ГОЛОВИН ЦСКА
42 - Александр КОКОРИН Зенит

Луиз Адриану – лучший по версии спартаковец, Промес – только четвертый. Восемь спартаковцев включили в тройку лучших Головина. Фернанду включил в тройку Зобнина, Дмитрий Комбаров – брата.

Как голосовали игроки "Амкара"
Выбор "Анжи": Фернандеш – лучший
Выбор "Арсенала": Фернандеш, Смолов, Дзюба
В голосовании игроков "Ахмата" Промес победил с большим отрывом
В голосовании игроков "Динамо" Ташаев второй – после Смолова
Игроки "Зенита" лучшим признали Кокорина
Голоса "Краснодара" выводят Смолова в лидеры
Выбор "Локо": ни одного балла Головину и лишь один – Смолову
"Ростов" считает Смолова лучшим
За кого голосовал "Рубин": Смолов и Головин – лидеры
Голоса "СКА-Хабаровск": Смолов, Фернандеш и Промес

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. Итоги сезона
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КОММЕНТАРИИ (11)
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Jean4

А с чего бы это за Глушакова они должны голосовать? Сезон он провел неудачный, так что голосуют весьма грамотно.

16:38

Жорик Вартанов

выгнать срочно обоих

16:36

Жорик Вартанов

суки, как горит то а

16:35

Жорик Вартанов

ОПГ Ромашка пошла против всего Спартака, Комбарик и Глушаков изгои, гнать обоих

16:30

Pablo_75

Промес, благородная душа, не включил себя даже в тройку. Зато Луиз Адриану выбрал Луиза Адриану!

16:29

За Арсеналий с децтва!))

Походу правда буча внутри клуба имела место.)) русские алканафты-бездельники решили легов прессануть и права покачать.)) Уж больно показательно голосование!)

16:18

За Арсеналий с децтва!))

Глушаков, Комбаров и арбузник снова проявили свою гнилую сущность!)) Собутыльника по походам по ночным клубам назвали.)) Гнать из команды и как можно скорее!)

16:13

ЗЗ+

Что-то внутри Спартака не очень авторитет у Промеса :) Всего 4 игрока его назвали. И что удивительно - все четверо российские игроки! Из легионеров - никто. Зато Смолову кучу очков дали, и Головину даже больше Промеса.

16:07

klipsch

Смолов выиграет голосование не проведя ни одного яркого матча в сезоне, скучный у нас чемпионат, кто бы что не говорил

16:04

shpasic

"Ромашка" за Смолова!

16:04

Garry1979

спартачи как всегда! они самые лучшие!)))

16:02

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