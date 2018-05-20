Выбор "Спартака": Луиз Адриану лучший, Глушаков не получил ни одного голоса

Кого игроки назвали лучшим в сезоне.
"СЭ" продолжает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2017/18.
В опросе принимали участие по 11 футболистов от каждого клуба РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.
Ниже – как голосовали игроки "Спартака" и итоговая таблица. Объявление победителя голосования – завтра на сайте "СЭ".
Лидеры по итогам голосования 12 команд
149 - Федор СМОЛОВ Краснодар
132 - Мануэл ФЕРНАНДЕШ Локомотив
90 - Квинси ПРОМЕС Спартак
86 - Александр ГОЛОВИН ЦСКА
42 - Александр КОКОРИН Зенит
Луиз Адриану – лучший по версии спартаковец, Промес – только четвертый. Восемь спартаковцев включили в тройку лучших Головина. Фернанду включил в тройку Зобнина, Дмитрий Комбаров – брата.
Как голосовали игроки "Амкара"
Выбор "Анжи": Фернандеш – лучший
Выбор "Арсенала": Фернандеш, Смолов, Дзюба
В голосовании игроков "Ахмата" Промес победил с большим отрывом
В голосовании игроков "Динамо" Ташаев второй – после Смолова
Игроки "Зенита" лучшим признали Кокорина
Голоса "Краснодара" выводят Смолова в лидеры
Выбор "Локо": ни одного балла Головину и лишь один – Смолову
"Ростов" считает Смолова лучшим
За кого голосовал "Рубин": Смолов и Головин – лидеры
Голоса "СКА-Хабаровск": Смолов, Фернандеш и Промес
Jean4
А с чего бы это за Глушакова они должны голосовать? Сезон он провел неудачный, так что голосуют весьма грамотно.
16:38
Жорик Вартанов
выгнать срочно обоих
16:36
Жорик Вартанов
суки, как горит то а
16:35
Жорик Вартанов
ОПГ Ромашка пошла против всего Спартака, Комбарик и Глушаков изгои, гнать обоих
16:30
Pablo_75
Промес, благородная душа, не включил себя даже в тройку. Зато Луиз Адриану выбрал Луиза Адриану!
16:29
За Арсеналий с децтва!))
Походу правда буча внутри клуба имела место.)) русские алканафты-бездельники решили легов прессануть и права покачать.)) Уж больно показательно голосование!)
16:18
За Арсеналий с децтва!))
Глушаков, Комбаров и арбузник снова проявили свою гнилую сущность!)) Собутыльника по походам по ночным клубам назвали.)) Гнать из команды и как можно скорее!)
16:13
ЗЗ+
Что-то внутри Спартака не очень авторитет у Промеса :) Всего 4 игрока его назвали. И что удивительно - все четверо российские игроки! Из легионеров - никто. Зато Смолову кучу очков дали, и Головину даже больше Промеса.
16:07
klipsch
Смолов выиграет голосование не проведя ни одного яркого матча в сезоне, скучный у нас чемпионат, кто бы что не говорил
16:04
shpasic
"Ромашка" за Смолова!
16:04
Garry1979
спартачи как всегда! они самые лучшие!)))
16:02