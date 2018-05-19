В голосовании игроков "Динамо" Ташаев второй – после Смолова

Кого игроки назвали лучшим в сезоне.
"СЭ" продолжает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2017/18.
В опросе принимали участие по 11 футболистов от каждого клуба РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.
Ниже – как голосовали игроки "Динамо" и итоговая таблица. Объявление победителя голосования – завтра на сайте "СЭ".
Как голосовали игроки "Амкара"?
Как голосовали игроки "Анжи"?
Выбор "Арсенала": Фернандеш, Смолов, Дзюба
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За кого голосовали игроки "Динамо". Фото "СЭ"
Итоги голосования игроков "Динамо". Фото "СЭ"
Лучшие игроки предыдущих лет. Фото "СЭ"
shpasic
Ташаеву нужно было на ОПГ Ромашка голосовать, тогда быстрее возьмут.
23:01
ЗЗ+
Ташаев уже одной ногой в Спартаке раз за кб Промеса осмелился проголосовать? :)) Соу то с Шуньичем легионеры, не в теме.
22:47