В голосовании игроков "Ахмата" Промес победил с большим отрывом

Кого игроки назвали лучшим в сезоне.

"СЭ" продолжает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2017/18.

В опросе принимали участие по 11 футболистов от каждого клуба РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.

Ниже – как голосовали игроки "Ахмата" и итоговая таблица. Объявление победителя голосования – завтра на сайте "СЭ".

Как голосовали игроки "Амкара"?

Как голосовали игроки "Анжи"?

Выбор "Арсенала": Фернандеш, Смолов, Дзюба

За кого голосовали игроки "Ахмата". Фото "СЭ"

Итоги голосования игроков "Ахмата". Фото "СЭ"