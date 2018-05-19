20:00 | Футбол — РФПЛ

В голосовании игроков "Ахмата" Промес победил с большим отрывом

Квинси ПРОМЕС. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ" Мануэл ФЕРНАНДЕШ, Александр ГОЛОВИН и Федор СМОЛОВ. Фото "СЭ" Лучшие игроки предыдущих лет. Фото "СЭ" За кого голосовали игроки "Ахмата". Фото "СЭ" Итоги голосования игроков "Ахмата". Фото "СЭ"
Квинси ПРОМЕС. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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Кого игроки назвали лучшим в сезоне.

"СЭ" продолжает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2017/18.

В опросе принимали участие по 11 футболистов от каждого клуба РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.

Ниже – как голосовали игроки "Ахмата" и итоговая таблица. Объявление победителя голосования – завтра на сайте "СЭ".

Как голосовали игроки "Амкара"? 
Как голосовали игроки "Анжи"?
Выбор "Арсенала": Фернандеш, Смолов, Дзюба

За кого голосовали игроки "Ахмата". Фото "СЭ"
За кого голосовали игроки "Ахмата". Фото "СЭ"

 

Итоги голосования игроков "Ахмата". Фото "СЭ"
Итоги голосования игроков "Ахмата". Фото "СЭ"
Лучшие игроки предыдущих лет. Фото "СЭ"
Лучшие игроки предыдущих лет. Фото "СЭ"
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Gerertuf

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