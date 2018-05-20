12:00 | Футбол — РФПЛ

Выбор "Локо": ни одного балла Головину и лишь один – Смолову

Мануэл ФЕРНАНДЕШ. Фото ФК "Локомотив" За кого голосовали игроки "Локомотива". Фото "СЭ" Итоги голосования игроков "Локомотива". Фото "СЭ" Лучшие игроки предыдущих лет. Фото "СЭ"
Мануэл ФЕРНАНДЕШ. Фото ФК "Локомотив"
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Кого игроки назвали лучшим в сезоне.

"СЭ" продолжает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2017/18.

В опросе принимали участие по 11 футболистов от каждого клуба РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.

Ниже – как голосовали игроки "Локомотива" и итоговая таблица. Объявление победителя голосования – завтра на сайте "СЭ".

Как голосовали игроки "Амкара"? 
Как голосовали игроки "Анжи"?
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В голосовании игроков "Ахмата" Промес победил с большим отрывом 
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Голоса "Краснодара" выводят Смолова в лидеры

За кого голосовали игроки "Зенита". Фото "СЭ"
За кого голосовали игроки "Локомотива". Фото "СЭ"
Итоги голосования игроков "Зенита". Фото "СЭ"
Итоги голосования игроков "Локомотива". Фото "СЭ"

 

Лучшие игроки предыдущих лет. Фото "СЭ"
Лучшие игроки предыдущих лет. Фото "СЭ"
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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. Итоги сезона
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КОММЕНТАРИИ (2)
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kafk

Ари за себя голосовал )))) вот скромняшка то)))

12:58

Mander

А что удивительного? Чемпионы России выбирают лучшего игрока чемпионата, а где его искать, если не в клубе, который этот чемпионат выиграл?!! Всё логично... и да, Фернандеш в этом году действительно лучший!

12:56

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