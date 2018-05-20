Выбор "Локо": ни одного балла Головину и лишь один – Смолову

"СЭ" продолжает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2017/18.
В опросе принимали участие по 11 футболистов от каждого клуба РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.
Ниже – как голосовали игроки "Локомотива" и итоговая таблица. Объявление победителя голосования – завтра на сайте "СЭ".
Как голосовали игроки "Амкара"?
Как голосовали игроки "Анжи"?
Выбор "Арсенала": Фернандеш, Смолов, Дзюба
В голосовании игроков "Ахмата" Промес победил с большим отрывом
В голосовании игроков "Динамо" Ташаев второй – после Смолова
Игроки "Зенита" лучшим признали Кокорина
Голоса "Краснодара" выводят Смолова в лидеры
kafk
Ари за себя голосовал )))) вот скромняшка то)))
12:58
Mander
А что удивительного? Чемпионы России выбирают лучшего игрока чемпионата, а где его искать, если не в клубе, который этот чемпионат выиграл?!! Всё логично... и да, Фернандеш в этом году действительно лучший!
12:56