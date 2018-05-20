Голоса "Краснодара" выводят Смолова в лидеры

Кого игроки назвали лучшим в сезоне.
"СЭ" продолжает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2017/18.
В опросе принимали участие по 11 футболистов от каждого клуба РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.
Ниже – как голосовали игроки "Краснодара" и итоговая таблица. Объявление победителя голосования – завтра на сайте "СЭ".
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За кого голосовали игроки "Краснодара". Фото "СЭ"
За кого голосовали игроки "Краснодара". Фото "СЭ"
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Vorlod
Смолов вышел вперед,но на очереди Локо.
11:11