Игроки "Зенита" лучшим признали Кокорина

Кого игроки назвали лучшим в сезоне.
"СЭ" продолжает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2017/18.
В опросе принимали участие по 11 футболистов от каждого клуба РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.
Ниже – как голосовали игроки "Зенита" и итоговая таблица. Объявление победителя голосования – завтра на сайте "СЭ".
Как голосовали игроки "Амкара"?
Как голосовали игроки "Анжи"?
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За кого голосовали игроки "Зенита". Фото "СЭ"
Итоги голосования игроков "Зенита". Фото "СЭ"
Лучшие игроки предыдущих лет. Фото "СЭ"
ddeezz
Ага, а лучшего тренера Манчини
00:41
terzik1
Я думаю, что в голосовании надо запретить голосовать за футболистов своего клуба, тогда будет более-менее объективно
00:30