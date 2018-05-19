23:55 19 мая | Футбол — РФПЛ

Игроки "Зенита" лучшим признали Кокорина

Александр КОКОРИН. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит" За кого голосовали игроки "Зенита". Фото "СЭ" Итоги голосования игроков "Зенита". Фото "СЭ" Лучшие игроки предыдущих лет. Фото "СЭ"
Александр КОКОРИН. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
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Кого игроки назвали лучшим в сезоне.

"СЭ" продолжает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2017/18.

В опросе принимали участие по 11 футболистов от каждого клуба РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.

Ниже – как голосовали игроки "Зенита" и итоговая таблица. Объявление победителя голосования – завтра на сайте "СЭ".

Как голосовали игроки "Амкара"? 
Как голосовали игроки "Анжи"?
Выбор "Арсенала": Фернандеш, Смолов, Дзюба
В голосовании игроков "Ахмата" Промес победил с большим отрывом 
В голосовании игроков "Динамо" Ташаев второй – после Смолова  

За кого голосовали игроки "Зенита". Фото "СЭ"
За кого голосовали игроки "Зенита". Фото "СЭ"
Итоги голосования игроков "Динамо". Фото "СЭ"
Итоги голосования игроков "Зенита". Фото "СЭ"
Лучшие игроки предыдущих лет. Фото "СЭ"
Лучшие игроки предыдущих лет. Фото "СЭ"
2
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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ddeezz

Ага, а лучшего тренера Манчини

00:41

terzik1

Я думаю, что в голосовании надо запретить голосовать за футболистов своего клуба, тогда будет более-менее объективно

00:30

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