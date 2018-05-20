Игроки "Тосно": Фернандеш - лучший

"СЭ" продолжает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2017/18.
В опросе принимали участие по 11 футболистов от каждого клуба РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.
Ниже – как голосовали игроки "Тосно". Объявление победителя голосования – сегодня на сайте "СЭ".
Лидеры по итогам голосования 13 команд
161 – Федор СМОЛОВ Краснодар
153 – Мануэл ФЕРНАНДЕШ Локомотив
96 – Александр ГОЛОВИН ЦСКА
91 – Квинси ПРОМЕС Спартак
42 – Александр КОКОРИН Зенит
Семь тосненцев поставили первым Фернандеша и только Карницкий – Смолова. Отставание португальца – всего восемь баллов. Дугалич голосует только за своих. Жигулева в "Краснодаре" не поймут, он поставил Смолова после Фернандеша и Головина.
Как голосовали игроки "Амкара"
Выбор "Анжи": Фернандеш – лучший
Выбор "Арсенала": Фернандеш, Смолов, Дзюба
В голосовании игроков "Ахмата" Промес победил с большим отрывом
В голосовании игроков "Динамо" Ташаев второй – после Смолова
Игроки "Зенита" лучшим признали Кокорина
Голоса "Краснодара" выводят Смолова в лидеры
Выбор "Локо": ни одного балла Головину и лишь один – Смолову
"Ростов" считает Смолова лучшим
За кого голосовал "Рубин": Смолов и Головин – лидеры
Голоса "СКА-Хабаровск": Смолов, Фернандеш и Промес
Выбор "Спартака": Луиз Адриану лучший, Глушаков не получил ни одного голоса