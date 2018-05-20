17:00 | Футбол — РФПЛ

Игроки "Тосно": Фернандеш - лучший

Мануэл ФЕРНАНДЕШ - №1 по версии игроков "Тосно". Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ" Как голосовали игроки "Тосно". Фото "СЭ" Как голосовали игроки "Тосно". Фото "СЭ" Лучшие в чемпионатах России по версии футболистов. Фото "СЭ" Мануэл ФЕРНАНДЕШ, Александр ГОЛОВИН и Федор СМОЛОВ: кто победит? Фото "СЭ"
Мануэл ФЕРНАНДЕШ - №1 по версии игроков "Тосно". Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Кого игроки назвали лучшим в сезоне.

"СЭ" продолжает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2017/18.

В опросе принимали участие по 11 футболистов от каждого клуба РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.

Ниже – как голосовали игроки "Тосно". Объявление победителя голосования – сегодня на сайте "СЭ".

Как голосовали игроки "Тосно". Фото "СЭ"
Как голосовали игроки "Тосно". Фото "СЭ"
Как голосовали игроки "Тосно". Фото "СЭ"
Как голосовали игроки "Тосно". Фото "СЭ"

Лидеры по итогам голосования 13 команд
161 – Федор СМОЛОВ Краснодар
153 – Мануэл ФЕРНАНДЕШ Локомотив
96 – Александр ГОЛОВИН ЦСКА
91 – Квинси ПРОМЕС Спартак
42 – Александр КОКОРИН Зенит

Семь тосненцев поставили первым Фернандеша и только Карницкий – Смолова. Отставание португальца – всего восемь баллов. Дугалич голосует только за своих. Жигулева в "Краснодаре" не поймут, он поставил Смолова после Фернандеша и Головина.

Как голосовали игроки "Амкара"
Выбор "Анжи": Фернандеш – лучший
Выбор "Арсенала": Фернандеш, Смолов, Дзюба
В голосовании игроков "Ахмата" Промес победил с большим отрывом
В голосовании игроков "Динамо" Ташаев второй – после Смолова
Игроки "Зенита" лучшим признали Кокорина
Голоса "Краснодара" выводят Смолова в лидеры
Выбор "Локо": ни одного балла Головину и лишь один – Смолову
"Ростов" считает Смолова лучшим
За кого голосовал "Рубин": Смолов и Головин – лидеры
Голоса "СКА-Хабаровск": Смолов, Фернандеш и Промес
Выбор "Спартака": Луиз Адриану лучший, Глушаков не получил ни одного голоса

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. Итоги сезона
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