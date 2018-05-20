Игроки "Тосно": Фернандеш - лучший

Кого игроки назвали лучшим в сезоне.

"СЭ" продолжает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2017/18.

В опросе принимали участие по 11 футболистов от каждого клуба РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.

Ниже – как голосовали игроки "Тосно". Объявление победителя голосования – сегодня на сайте "СЭ".

Как голосовали игроки "Тосно". Фото "СЭ"

Как голосовали игроки "Тосно". Фото "СЭ"

Лидеры по итогам голосования 13 команд

161 – Федор СМОЛОВ Краснодар

153 – Мануэл ФЕРНАНДЕШ Локомотив

96 – Александр ГОЛОВИН ЦСКА

91 – Квинси ПРОМЕС Спартак

42 – Александр КОКОРИН Зенит

Семь тосненцев поставили первым Фернандеша и только Карницкий – Смолова. Отставание португальца – всего восемь баллов. Дугалич голосует только за своих. Жигулева в "Краснодаре" не поймут, он поставил Смолова после Фернандеша и Головина.

Как голосовали игроки "Амкара"

Выбор "Анжи": Фернандеш – лучший

Выбор "Арсенала": Фернандеш, Смолов, Дзюба

В голосовании игроков "Ахмата" Промес победил с большим отрывом

В голосовании игроков "Динамо" Ташаев второй – после Смолова

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Выбор "Локо": ни одного балла Головину и лишь один – Смолову

"Ростов" считает Смолова лучшим

За кого голосовал "Рубин": Смолов и Головин – лидеры

Голоса "СКА-Хабаровск": Смолов, Фернандеш и Промес

Выбор "Спартака": Луиз Адриану лучший, Глушаков не получил ни одного голоса