Невероятная развязка в Лиге наций: Россия разгромила бразильцев, но проиграла 7 тысячных очка Франции в борьбе за плей-офф

Нам не повезло так, как Украине на Евро-2020.

Лига наций. Мужчины

Бразилия — Россия — 0:3 (21:25, 26:28, 20:25)

Очки в атаке — 36:40. На блоке — 4:9. Эйсы — 4:7.

Самые результативные: Михайлов — 14, Клюка — 13. Б: Уоллас — 10.

Итоговая таблица после 15 туров:

1. Бразилия — 13 побед

2. Польша — 12

3. Словения — 11, 34 очка, соотношение сетов 2,222

4. Франция — 11, 34, 1,864

5. Россия — 11, 34, 1,857

Расклады не за нас

Итак, что же это за 7 тысячных очка в волейболе? Вы можете написать гневные комментарии — строго говоря, это не очки, а соотношение выигранных и проигранных сетов. Удивительно, но по истечении 15 туров Лиги наций показатели Франции и России абсолютно идентичны. Спор на уровне Бородино — уже 200 лет выясняем, кто же выиграл битву.

Здесь выяснять долго не пришлось. И у Франции, и у России 11 побед и 4 поражения. И у нас, и у них по 34 очка. Следующий критерий — соотношение выигранных сетов к проигранным. У них 41-22, у нас 39-21. В десятичных дробях это 1,864 на 1,857. Итак, вот те 7 тысячных, решившие исход турнира для нас.

Правда, к матчу Россия — Бразилия для нас все уже было решено. Французы днем сыграли с поляками и в жесточайшем матче обыграли их 3-2. Не свезло нам так, как украинским футболистам на чемпионате Европы. Матч Россия — Бразилия должен был стать главным деликатесом, а стал товарищеской игрой. Впереди нас финишировали еще и злые гении словенцы. Они разгромили болгар (3:0) и снова перешли нам дорогу, как на чемпионате Европы 2019 года, заняв третье место.

Бразильцы боролись полтора сета

Все это и объясняет необычный исход матча. Бразильцы сразу будто показали, что пришли повалять дурака — уже во втором розыгрыше они дважды коснулись мяча ногами. Из трех касаний. Наши сразу оторвались в счете — 5:1, но благодаря Уолласу олимпийские чемпионы остались в игре и даже приблизились. Но в дуэли с нашим диагональным Максимом Михайловым он все же проигрывал. Наш лидер ошибался меньше, кроме того, отличная подмога приходила от Подлесных. В какой-то момент счет после многочисленных ошибок расслабленных соперников мы довели до 19:13, и вроде бы можно было выдохнуть.

Видимо, это и сделали. Удачный блок позволил сопернику вернуться в игру и сократить отставание до «+2», но умные действия Подлесных оставили сет за нами.

Второй сет стал ключевым. В его начале неожиданно расстрелялся спавший до этого Леал, но теперь уже россияне отыграли отставание на старте. Всю партию с обеих сторон сетки шли к 25 очкам синхронно, как на качелях. Очко туда, очко обратно. Отрадно, что в такой ситуации Россия оказалась более психологически стойкой — вот здесь действительно можно сделать вывод с прицелом на Токио. Никак не скажешь, что бразильцы бросили этот сет. Нет, с 21:23 они довели до 24:23 и имели сетбол. Могла повториться историей со Словенией, когда при таких же цифрах команда, идущая на олимпийское золото, просто отдала сет и, по сути, матч.

Но в этот раз силы отыграться нашлись. Активен был Клюка, ставший палочкой-выручалочкой. Наконец, очень вовремя прорезались эйсы — еще в начале нервной концовке два подряд выдал Михайлов. А завершился сет при 27:26 подачей на вылет Игоря Кобзаря.

В третьем сете бразильцы и вовсе дали поиграть второй шестерке. Просто взяли и поменяли всех игроков на площадке. Было бы странно, если бы это закончилось камбэком. У сетки попытался солировать Боржес, игравший в маске. Символично, учитывая то, что Россия и Бразилия сейчас одни из лидеров мира по новым коронавирусным заражениям. Маска или российский блок — но что-то из этого новому лидеру бразильцев явно мешало. И особых проблем с тем, чтобы довести сет до победы, у нас не возникло. Завершил его снова своим эйсом Кобзарь — 25:20. Над сеткой хорош был спец по «чехлам» Власов.

Пятое место — провал или нужная проверка?

Больших выводов по этой победе делать, наверное, не стоит. Конечно, в любом сочетании приятно обыграть олимпийских чемпионов и принципиальных конкурентов — да еще и 3-0. Саммелвуо на сей раз контролировал игру, тайм-ауты работали. Позитива можно найти много. Вопрос, стоит ли его искать или сконцентрироваться на том, что мы в итоге вылетели из Лиги наций до «Финала четырех».

Итог Лиги наций в преддверии Олимпиады, мягко говоря, неоднозначый. Начали мы ее за упокой. Очень много матчей было проиграно прямым конкурентам и в дебюте марафона. Польша, Франция, Словения — все они в итоге и оказались выше нас. Очень ненужный был пятый сет в победной игре с Италией.

В группе на Олимпиаде у нас та же Бразилия (только мотивированная), США, Франция, Аргентина и Тунис. И хотя Россия номинально один из фаворитов турнира, эта Лига наций не дает никаких гарантий на променад по групповому этапу. Проблемы могут быть со всеми. А выходить с третьего — четвертого места под условную Польшу в 1/4 финала — так себе перспектива.

У Саммелвуо есть фронт работ. Его линии Маннергейма надо достраивать.