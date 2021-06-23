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Сборная России победила Италию на тай-брейке в Лиге наций

00:32
Сборная России по волейболу.
Сборная России по волейболу.
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Сборная России одержала победу над командой Италии в матче мужской волейбольной Лиги наций. Российская команда одолела соперника на тай-брейке — 3:2.

Россия набрала 31 очко и занимает пятое место в таблице, сохраняя шансы попасть в четверку, что дает шанс побороться за главный трофей.

В последнем туре российская команда встретится со сборной Бразилии 23 июня.

Волейбол

Лига наций. Мужчины

Предварительный раунд

Россия — Италия — 3:2 (25:21, 16:25, 25:17, 19:25, 15:12)

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/volleyball/L/men/nationsleague/2021/

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