Сборная России победила Италию на тай-брейке в Лиге наций

Сборная России одержала победу над командой Италии в матче мужской волейбольной Лиги наций. Российская команда одолела соперника на тай-брейке — 3:2.

Россия набрала 31 очко и занимает пятое место в таблице, сохраняя шансы попасть в четверку, что дает шанс побороться за главный трофей.

В последнем туре российская команда встретится со сборной Бразилии 23 июня.

Волейбол

Лига наций. Мужчины

Предварительный раунд

Россия — Италия — 3:2 (25:21, 16:25, 25:17, 19:25, 15:12)