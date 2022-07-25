Сборная Франции победила США и стала победителем Лиги наций

Сборная Франции в финале волейбольной Лиги наций обыграла США со счетом 3:2.

Таким образом, французы стали обладателями золотых медалей. Ранее в матче за третье место сборная Польши обыграла Италию.

В 2021 году победителем Лиги наций стала сборная Бразилии. До этого дважды подряд чемпионом становилась сборная Росии.

Лига наций. Мужчины

Финал

Франция — США — 3:2 (25:16, 25:19, 15:25, 21:25, 15:10)

24 июля.